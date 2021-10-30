اللبن لمرضى القلب مفيد أم ضار .. اكتشف الحقيقة

يبحث الكثيرون عن مدى إمكانية تناول اللبن لمرضى القلب خاصة أن هؤلاء المرضى تتأثر أجسامهم وصحتهم بالأطعمة التى يتناولونها بشكل كبير .

ويرغب الناس في معرفة فوائد وأضرار اللبن لمرضى القلب حيث يوجد الكثير من التضارب حول هذه النقطة فبعض الأطباء يرون أنه مفيد والبعض الأخر يرى أنه ضار بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.

ويرجع تضارب الآراء حول مدى أهمية تناول اللبن لمرضى القلب لاحتواءه على دهون مشبعة وهى تضر القلب ولكنه فى نفس الوقت غنى بالبوتاسيوم الضروري للحفاظ على صحة القلب فيتحير الأشخاص في معرفة حقيقة تأثير اللبن لمرضى القلب.

نكشف لكم في هذا التقرير أهم ما رود فى التقارير العلمية عن فوائد وأضرار اللبن لمرضى القلب وفقا لما جاء في موقع " medicalnewstoday "

تشير دراسة جديدة أجريت في جامعة ريدينج في المملكة المتحدة إلى أن شرب الحليب قد يخفض مستويات الكوليسترول، وتتكون الدراسة من تحليل تلوي لثلاثة استطلاعات شملت أكثر من 400000 فرد، ووجد العلماء أنه على الرغم من أن شرب الحليب يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ودهون الجسم ، إلا أنه لا يزال يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويرى بعض الأطباء أن تناول اللبن خالى الدسم يعد حل مثالي لمرضى القلب الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

ويرى بعض الأطباء أنه من الأفضل تناول أنواع أخرى من اللبن تحتوى على كوليسترول ودهون أقل من اللبن البقري ، وهى أنوع الحليب الغير حيوانى المستخرج من بعض النباتات والأطعمة ، مثل: لبن الصويا و لبن اللوز .

وفي نفس الوقت هناك بعض أنواع اللبن النباتى التى تحتوي على قدر كبير من الدهون المشبعة مثل لبن جوز الهند لذا لاينصحوا بتناوله للأشخاص المصابين بمرضى القلب .

وفي النهاية الفيصل فى النظام الغذائي المناسب لمرضى القلب هو تفاصيل حالة كل مريض على حدى ووطبيعة جسمه والعوامل الوراثية وعمره والمشكلات الصحية الأخرى التى يعاني منها ، ودرجة شدة المرض، لذا من الأمور شديدة الأهمية ذهاب مريض القلب للطبيب المعالج واستشارته قبل تناول اتباع أى نظام غذائي حتى لو ثبت تأثيره الإيجابي على مرضى القلب الآخرين لأن كل حالة ولها احتياجتها ومحاذيرها، وذلك حتى لا يتعرض الإنسان المصاب بمرض ما فى القلب من أى مضاعفات خطيرة.