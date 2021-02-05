لمرضى القلب.. فوائد الذرة الصفراء للصحة والجسم

1- الحفاظ على صحة القلب

الذرة الصفراء تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 3، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

2- حماية الجهاز الهضمي

الذرة الصفراء لها دور في الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، وتقي من التعرض إلى الإمساك لاحتوائها على الألياف.

3- علاج فقر الدم

تناول الذرة الصفراء يساعد على الوقاية من الإصابة بحالات فقر الدم، وهذا لأنها تحتوي على الحديد بالإضافة إلى حمض الفوليك

4- الوقاية من السرطان

لوجود مضادات الأكسدة في الذرة الصفراء، فإنها تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وتحييد الجذور الحرة.

5- فوائد الذرة الصفراء للبشرة

تناول الذرة الصفراء يساعد على حماية البشرة من التجاعيد، وهذا بفضل فيتامين أ كما أنها تحتوي على البيتا كاروتين والتي تعد من مضادات الأكسدة الهامة التي تساعد على تقوية البشرة والمساعدة على نضارتها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من التعرض إلى البثور والحبوب التي من الممكن أن تصيبها.





6- فوائد الذرة الصفراء للحامل:

• يساعد تناول الذرة الصفراء للحامل على اكتمال نمو الجنين بالشكل الطبيعي، وحمايته من حدوث التشوهات الخلقية وهذا لاحتوائها على حمض الفوليك.