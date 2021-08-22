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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش بس اللبن.. تعرفي على أغنى الأطعمة بالكالسيوم

صدى البلد

7 أنواع من الاطعمة تعد أقوى الاطعمة غنى بالكالسيوم إليك أبرزها عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى وفقا لموقع foodworldblog

الجبن

 

مصدر ممتاز للكالسيوم وخاصة جبن البارميزان الذي يحتوي على 33٪  لكل 28 جرام وتميل أجسامنا أيضًا إلى امتصاص الكالسيوم من منتجات الألبان بسهولة أكبر من المصادر النباتية.
 

زبادي سادة غير محلى

يقدم الزبادي العديد من الفوائد الصحية بسبب محتوى بكتيريا البروبيوتيك ومحتوى الكالسيوم. كوب واحد من الزبادي العادي غير المحلى يوفر 30٪ من  للكالسيوم ، بينما يحتوي الزبادي قليل الدسم على 45٪ من الكالسيوم في الكوب الواحد.

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بذور الكرفس 

 

تحتوي ملعقة واحدة من بذور الكرفس على 126 مجم من الكالسيوم و تأتي البذور أيضًا بكمية كبيرة من المعادن والفيتامينات.


-السردين 

 

غني بالكالسيوم  علبة واحدة (92 جرامًا) من السردين توفر 35٪ من الكمية الموصى بها يومياً من الكالسيوم و تحتوي هذه السمكة الزيتية أيضًا على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية لصحة القلب والدماغ.
 

اللوز

 

 يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم من معظم المكسرات. تمنحك ملعقة من  من اللوز 8٪ من الكالسيوم. كما أنه تحتوي على الألياف والدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين هـ.يساعد اللوز على خفض ضغط الدم وتقليل عوامل الخطر لاضطرابات التمثيل الغذائي.
 

البقول 

 

مليئة بالبروتينات والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، كما أن بعض أنواع الفاصوليا غنية بالكالسيوم ويمنح تناول كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة حوالى  24٪ من الكالسيوم 
 

-التين المجفف

 

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة والألياف ويحتوي على كالسيوم أكثر من معظم الفواكه المجففة الأخرى كما أن التين  يوفر كمية جيدة من البوتاسيوم وفيتامين ك.

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