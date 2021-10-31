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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد جدل استخدامه في التخلص من كورونا.. كل ما تريد معرفته عن علاج سم العقرب

سم العقرب
سم العقرب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إن الحكم على أي شيء ضار ناتج عن تلقي اللقاحات يتطلب دراسة علمية إكلينيكية سريرية موثقة ومدعومة، وتطبق على عدد من الأشخاص ثم يصدر إحصاء طبي ثم مادة علمية تنشر عن أي عقار أو دواء جديد.

وأضاف "مستشار الرئيس "، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه لم تنشر أي مادة علمية تكشف تأثير سم العقرب علي كورونا حتى الآن، وأشار إلى أن سم العقرب يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، ويمكن أن يتسبب في أعراض تسممية شديدة.

وتابع مستشار الرئيس: "لما حد ياخد سم العقرب ويموت يبقى هو مسئول عن نفسه.. لا الدولة ولا الصحة صرحوا بهذا الأمر"، مؤكدا أن المواطنين أصبحوا يقبلون بشدة على الحصول على اللقاح.

 

مستشار الرئيس للصحة: لم تنشر أي مادة علمية تكشف تأثير سم العقرب على كورونا.. فيديو

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

 

وفي دراسة نشرت لموقع middleeast.in-24، توصل عدد من العلماء إلى طريقة تساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا ، وهذا يكمن في سم العقرب القاتل المستخدم في الأدوية التقليدية حول العالم.

واكتشفوا أن المزيج الرائع من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يقاوم متغيرات فيروس (كورونا) ، وتم جمع العقارب من الصحراء المصرية واستخراج السم منها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية ، بحسب (روسيا اليوم).

كما تحتوي سموم العقارب على الببتيدات ، وكثير منها عبارة عن سموم عصبية قوية قد تكون قاتلة ، ومع ذلك فهي تحتوي أيضًا على عناصر قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات ويعتقد أنها تحمي الغدة السامة للحيوان من العدوى.

ويعتقد العلماء أن هذه (الببتيدات) يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة لتصميم عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا ، وسوف يستخلصون الآن المواد الكيميائية المفيدة من السم و يكتشفون إمكانية استخدامها لمحاربة كورونا.

 

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