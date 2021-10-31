ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم: 3 أحاسيس تشير إلى أنك معرض لخطر "الإصابة بالغرغرينا"

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ليس له أعراض ، ولكن نظرًا لأن الرواسب الدهنية تتجمع معًا وتترسب على الشرايين ، فإن انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم يمكن أن يطلق إشارات استغاثة.

إذا ضاقت الأوعية الدموية في الساقين والقدمين بسبب تراكم الكوليسترول ، فمن المحتمل أن تعاني من مرض الشريان المحيطي (PAD). حذر معهد أبحاث القلب في المملكة المتحدة (HRIUK) من أن ثلاثة أحاسيس محسوسة في الأطراف السفلية يمكن أن تتطور إلى "غرغرينا". تحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من ألم متقطع في الساق أثناء ممارسة النشاط ، مثل المشي.

بدلاً من ذلك ، ربما تكون قد فقدت كل مشاعرك في ساقيك ، مما يعني أنهم مخدرون.

وأوضح HRIUK: "يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف إلى الإصابة بالغرغرينا ، حيث تبدأ في التسوس والموت.



"لا يوجد علاج للغرغرينا. الخيار العلاجي الوحيد هو بتر الطرف المصاب لمنع الغرغرينا من الانتشار أكثر في الجسم."



أشارت NHS إلى أعراض الغرغرينا التي يجب أن تكون على دراية بها ؛ هذا يشمل:

احمرار وتورم في المنطقة المصابة

إما فقدان الإحساس أو ألم شديد في المنطقة المصابة

قروح أو بثور في المنطقة المصابة التي تنزف أو تنتج صديدًا كريه الرائحة.

نصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "يجب أن ترى طبيبك على الفور إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك بالغرغرينا".

لتقليل خطر الإصابة بالغرغرينا ، تحتاج إلى "العناية بقدميك بشكل إضافي".



يجب أن يخضع الأشخاص المصابون بالسكري لفحص أقدامهم بواسطة أخصائي طبي سنويًا.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم وتعرضت للتنميل في قدميك ، فيجب عليك إجراء المزيد من الفحوصات المنتظمة.

كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشدة بعدم التدخين ، حيث يمكن أن يتسبب في انسداد الشرايين.

إذا تم سد الشرايين التي تمد ساقيك بالدم ، فسوف يتطور مرض الشريان المحيطي وستكون عرضة لخطر الإصابة بالغرغرينا.

أطعمة غير صحية

إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غير صحي ، فستزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا.

وأوضحت الهيئة الصحية أن "الاستمرار في تناول الأطعمة الغنية بالدهون سيؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين".

الأطعمة عالية الدهون التي يجب تجنبها:

فطائر اللحم

النقانق وقطع اللحم الدهنية

سمنة

كريم

جبنة قاسية

كعك وبسكويت

أغذية تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل.

شرب الكحول أيضًا له تأثير سلبي على صحتك عن طريق زيادة ضغط الدم ورفع مستويات الكوليسترول.

وبالتالي ، من أجل تقليل خطر الإصابة بالغرغرينا - خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع الكوليسترول - يجب أن تتبع أسلوب حياة صحي.

يتكون العيش الصحي من نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات ، وممارسة الرياضة بانتظام والقضاء على أي عادات غير صحية.