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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقلل مستوى الكوليسترول في الدم.. أهم فوائد أوراق الكزبرة الخضراء

صدى البلد

 فوائد أوراق الكزبرة الخضراء لصحتك  عديدة فقد قد تشمل علاج التهاب الجلد، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والإسهال ، وتقرحات الفم كما قد تكون  مفيدة أيضًا لاضطرابات الدورة الشهرية إليك  فوائد أخرى لأوراق الكزبرة يقدمها موقع organicfacts

قد تقلل من التهاب الجلد


 بالإضافة إلى حمض اللينوليك تعد للكزبرة خصائص مضادة للروماتيزم ومضادة للالتهاب المفصلي والتي قد تساعد في تقليل التورم الناجم 

 في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية ، لاحظ الباحثون أيضًا الخصائص المضادة للالتهابات لزيت الكزبرة .


 تخفيف الاضطرابات الجلدية


تعمل الكزبرة كمطهر ومزيل للسموم وتطهير الجلد من الفطريات كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد فى علاج  الأمراض الجلدية مثل الأكزيما  والجفاف، والالتهابات الفطرية.

خفض مستويات الكوليسترول في الدم


تحتوي بذور الكزبرة على أحماض مفيدة مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك وحمض البالمتيك وحمض دهني وحمض الأسكوربيك (فيتامين ج). قد تكون هذه المركبات فعالة جدًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، وفقًا لمجلة علم الأحياء البيئية. يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل مستوى ترسب الكوليسترول الضار على طول الجدران الداخلية للشرايين والأوردة.

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تخفيف الإسهال


تحتوي الزيوت الأساسية الموجودة في الكزبرة على مكونات ، مثل بورنيول ولينالول ، والتي قد تساعد في الهضم ، وعمل الكبد بشكل سليم

تنظيم ضغط الدم


تشير الأبحاث في مجلة علم الأدوية الإثنية إلى أن الكزبرة قد تساعد بشكل إيجابي في خفض ضغط الدم وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

شفاء القرحة


 تظهر الأبحاث أن الكزبرة  لها خصائص مضادة للالتهابات مما يجعلها مفيدة للوقاية من مرض التهاب الأمعاء

تساعد في الهضم


بسبب محتواها الغني من زيوتها الأساسية ، قد تساعد الكزبرة في إفراز الإنزيمات والعصارة الهضمية بشكل صحيح في المعدة. وبالتالي ، فإن هذا تحفز الهضم 

صحة العين


الكزبرة مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن ، وكلها يمكن أن تكون مفيدة للوقاية من اضطرابات الرؤية ، والتنكس البقعي ، وتقليل الضغط والضغط على العينين. ي

الكزبرة أوراق الكزبرة فوائد أوراق الكزبرة أبرز فوائد أوراق الكزبرة للكزبرة خصائص مضادة للروماتيزم

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