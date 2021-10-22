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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 عادات غذائية لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول

5 عادات غذائية لعلاج
5 عادات غذائية لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول مما يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وغيرها  الكثير من الأمراض المزمنة.


ووفقا لما ذكره موقع " eatthis " فإنه يمكن أن يؤدي اهمال علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول لمشاكل صحية خطيرة بشكل تدريجي أبرزها السكتة الدماغية والموت.
 

إليكم أهم 5 نصائح لاتباع نظام غذائي يفيد على المدى الطويل في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول.

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دقيق الشوفان

كشفت كريستين فليمنج خبيرة التغذية، أن أهمية تناول الشوفان نظرا لاحتوائه على "بيتا جلوكان" وهي عبارة عن ألياف قابلة للذوبان تساعد على علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع.

تناول الدهون غير المشبعة

تزيد الدهون المشبعة من مستويات الكوليسترول ولكن إضافة بعض الدهون غير المشبعة إلى نظامك الغذائي مثل الزيوت النباتية الطبيعية مثل زيت الزيتون قد يكون له تأثير عكسي فى علاج ارتفاع الكوليسترول.

ونصحت فليمنج بتناولها لأنها تخفض الكوليسترول الكلي وضغط الدم بينما لا تزال توفر الطاقة للجسم، ويمكن الحصول عليها من الأسماك الغنية بـ"أوميجا 3" مثل السلمون والماكريل والتونة، ومن المكسرات مثل اللوز والجوز البرازيلي والجوز والزيوت النباتية، وزيوت عباد الشمس والزيتون والذرة والجوز.

 

تناول البروتين النباتي

إضافة عدد قليل من الأطباق النباتية أو النباتية إلى نظام غذائك يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بسرعة وهذا لا يساعدك فقط على التخلص من الوزن الزائد، ولكنه يساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL". 

 

زيادة تناول الألياف

تعد طريقة ممتازة للمساعدة في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول والألياف القابلة للذوبان لها تأثير قوي لأنها تتمتع بالقدرة على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وعلى وجه التحديد يمكن أن ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتمنع امتصاصه.

إدخال الصيام المتقطع في حياتنا اليومية

ممارسة الصيام المتقطع قد يكون أسهل طريقة لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول وإذا كنت تفكر في دمج الصيام في روتينك، فإن فترة الصيام 16-8، والتي تأكل فيها لمدة ثماني ساعات وتشرب الماء فقط لمدة 16 وهي طريقة شائعة وتساعد فى انقاص الوزن

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