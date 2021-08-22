علامة على وجهك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

يمكن أن يمهد ارتفاع الكوليسترول الطريق لمضاعفات تهدد الحياة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، لذا فإن خفض مستوياته أمر بالغ الأهمية.



وفقًا لما نشره موقع إكسبريس ، قد تظهر علامة تحذير "حكة أو رقة للمس" على وجهك.





أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم



يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، ويعتبر الكوليسترول، الذي ينتجه الكبد ، ضروريًا لإنتاج الخلايا السليمة وفيتامين د وبعض الهرمونات. ومع ذلك، إذا كان لديك الكثير من "الكوليسترول السيئ" في دمك ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

ما يجعل ارتفاع الكوليسترول مميتًا للغاية هو أنه لا تظهر عليه عادة أي أعراض أن المستويات المرتفعة للغاية يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور آفات على الجلد تسمى الورم الأصفر.

وأوضح أن "هذه البقع الجلدية ناتجة عن تراكم جزيئات الكوليسترول والدهون في خلايا الجلد وغالباً ما تحدث حول العينين ويمكن أن تسبب الحكة أو اللمس".



يمكن أن تشير الآفات الحاكة أو الرقيقة حول العينين إلى مستويات عالية تظهر هذه على شكل كتل صغيرة مفردة أو في مجموعات ويمكن أن تختلف في الحجم واللون "هذه الكتل والنتوءات قد تتطور في مناطق أخرى مثل مفاصل أصابعك أو مرفقيك أو ركبتيك أو تسبب تورمًا مؤلمًا في أوتار العرقوب".

ما هو أكثر من ذلك ، "هذه الأورام الصفراء وغيرها من العلامات مثل تغير لون القرنية ، وخلق حلقة رمادية شاحبة أو بيضاء حول قزحية العين ، يمكن أن تكون علامات على فرط كوليسترول الدم العائلي" ،هذه حالة وراثية حيث تكون مستويات LDL لديك مرتفعة للغاية منذ الولادة.

تقلل من قراءة ضغط الدم، "الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب بسبب مقدار الوقت الذي لديهم فيه مستويات عالية من البروتين الدهني منخفض الكثافة مقارنةً بالشخص الذي يصاب بارتفاع الكوليسترول في وقت لاحق في الحياة".

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بدون أعراض

"حتى بدون ظهور أعراض ، من المهم أن يقوم طبيبك بفحص مستويات الكوليسترول بانتظام للتأكد من أنها صحية"



وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الأمريكية “NHS”، لا يمكنك معرفة ما إذا كان لديك اختبار الدم فقط"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" يوضح الجسم الصحي.

يمكن أن تظهر هذه الآفات على شكل كتل صغيرة مفردة أو في مجموعات، و"قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري) "بالنسبة للجميع، هناك إجراءات منطقية لأسلوب الحياة يجب اتخاذها ، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي منخفض الدهون ، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين".

مفتاح النظام الغذائي منخفض الدهون هو تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن.



وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، يرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار"لكن مجرد استبدال الدهون المشبعة بالكربوهيدرات المكررة ، مثل الأطعمة والمشروبات السكرية ، لن يحسن صحتك ،" يلاحظ BHF.

يستمر الجسم الصحي: "استبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية أو المكسرات أو الزيوت النباتية مثل بذور اللفت أو زيت عباد الشمس ، يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية."

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأمريكية “NHS”: "تذكر ، مع ذلك ، أن جميع أنواع الدهون غنية بالسعرات الحرارية ، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن".