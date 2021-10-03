اعراض ارتفاع الكولسترول فى الدم ..وحيل وأطعمة تساعد فى انخفاضه اكتشفيها

ىحوالي 39 في المائة يعانون من زيادة الكولسترول

يحدث الأكل الصحي فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول

يُعرف ألم الساق المرتبط باعتلال الشرايين المحيطية بـ "العرج"

ظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب انسداد الشرايين، مما يعطل تدفق الدم، وهناك علامة منبهة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يسبب "ضعف تدفق الدم" في قدميك.



الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعي، على الرغم من أن الكوليسترول يبني الخلايا السليمة، فإن وجود الكثير من الكوليسترول الضار - النوع "السيئ" - يمكن أن يسد الشرايين، تُعرف الانسدادات التي تتطور عندما تنسد الشرايين التي تحمل الدم إلى الساقين بسبب البلاك مثل الكوليسترول باسم مرض الشريان المحيطي أو PAD.

على عكس ارتفاع الكوليسترول، الذي لا تظهر عليه أعراض عادةً، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في ظهور علامات تحذيرية محسوسة.

علامات ضعف تدفق الدم في الأطراف السفلية تشمل تقرحات القدم التي لا تلتئم، كما يحذر مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي (BIDMC).

يوضح BIDMC: "على الرغم من أن الأعراض الأولية قد تكون خفيفة، إلا أن كل شخص مصاب باعتلال الشرايين المحيطية يجد أنه غير قادر على المشي بعيدًا أو بأسرع ما يمكن في السابق بسبب إرهاق الساقين".

وفقًا لهيئة الصحة، يُعرف ألم الساق المرتبط باعتلال الشرايين المحيطية بـ "العرج" أخبر طبيبك أنه إذا كان لديك تعب أو تقلصات في ربلة الساق أو الفخذ أو الورك عند المشي لدرء خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، من الضروري التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وتتمثل الخطوة الأولى في إجراء اختبار للكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا، حسب NHS وفقًا للهيئة الصحية، قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

سحب الدم من ذراعك

اختبار وخز الإصبع.



بعد التشخيص الرسمي، سيُطلب منك عادةً إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستوياتك النظام الغذائي وممارسة الرياضة هما أهم ركيزتين للسيطرة على الكوليسترول.



أطعمة تساعد فى خفض الكوليسترول في الدم

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا كلما أضفتها إلى ما تأكله، زادت قدرتها على المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك.

وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK، فإن النهج الأمثل هو مبادلة الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة عادة ما تكون الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة، مثل الزبدة والدهون الموجودة في اللحوم وزيت جوز الهند.

هناك أنواع مختلفة من الدهون غير المشبعة، والمعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي تؤدي وظائف مختلفة في الجسم وفقًا للمؤسسة الخيرية، من الجيد تناول مجموعة من الأطعمة حتى تحصل على كليهما توجد الدهون غير المشبعة في الأطعمة النباتية والأسماك الزيتية، وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

تم العثور عليها في:

زيوت الخضراوات والمكسرات والبذور مثل عباد الشمس والقرطم وبذور اللفت والزيتون والجوز وزيت الذرة.

المكسرات والبذور

الأفوكادو

الأسماك الزيتية مثل الرنجة والبلشارد والماكريل والسلمون والسلمون المرقط.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 39 في المائة من الناس في المملكة المتحدة لديهم مستويات عالية أو مرتفعة من الكوليسترول . يمكن أن تزداد مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، ولكن يمكن أيضًا أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من الارتفاع.

يحدث الأكل الصحي فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديك وصحة قلبك ، سواء كان الكوليسترول لديك قد تسلل على مر السنين أو كان لديك حالة وراثية "ستحسن صحتك بطرق أخرى أيضًا ، مما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري والحفاظ على وزن صحي."

على الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تغيير نظامك الغذائي ، فإن تغيير طريقة تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي شامل.

ما يلي 5 مقايضات سهلة ولكن صحية للوجبات الخفيفة يمكنك إجراؤها:

استبدلي رقائق البطاطس بالفشار العادي غير المملح



من المعروف أن رقائق البطاطس غنية بالملح وغالبًا ما يتم قليها بالزيت أحد البدائل الصحية للرقائق هو الفشار العادي غير المملح ومع ذلك ، من المهم ممارسة التحكم في الجزء عند إجراء هذه المقايضة والتأكد من أن لديك كيسًا صغيرًا واحدًا فقط من الفشار بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن نكهة أكثر بقليل .

إستبدلي البسكويت بقطعتين من رقائق الشوفان أو كعك الأرز



عند الاسترخاء أمام التلفزيون ، قد يكون من السهل الوصول إلى علبة البسكويت ، لكن اختيار كعكة الشوفان أو كعكة الأرز هو بديل صحي للقلب عادة ، يحتوي كعك الشوفان على حوالي 42 سعرة حرارية لكل وجبة ويحتوي فقط على 2.3 جرام من الدهون كعكات الأرز تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة ، تحتوي كل كعكة أرز غير مملحة على حوالي 35 سعرة حرارية وما بين صفر وجرام واحد من الدهون بالشفقة ، يحتوي الجهاز الهضمي للشوكولاتة على حوالي 84 سعرة حرارية و 4.1 جرام من الدهون.

استغني عن الكعك مع فنجان الشاي



قد يكون الكعك والمعجنات حلوى لذيذة للاستمتاع بها مع فنجان من الشاي، ولكن يمكن أن تحتوي على كمية مزعجة من الدهون والسكر والملح والتي يمكن أن تسبب الضرر إذا تم تناولها بشكل متكرر.

إستبدل الزبادي كامل الدسم بالزبادي اليوناني بنسبة صفر بالمائة



الزبادي هو إضافة صحية إلى نظام غذائي متوازن ، ولكن إذا كان يشبع بشكل متكرر، فمن المهم أن تفهم محتويات العلامة التجارية التي اخترتها بدلاً من تناول الزبادي الحلو، الذي غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السكر

هذا الخيار قليل الدسم لا يعمل فقط بشكل جيد كحلوى مع الفاكهة ، بل يمكن استخدامه أيضًا كبديل للقشدة الحامضة.

استبدلي الحلويات بشرائح الخوخ والعسل

يمكن أن تمنحنا الحلوى الصمغية نكهة السكر ، خاصة بعد يوم حافل بالعمل ، ولكن هناك طرقًا صحية للاستمتاع بالسكر.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء حلو يمكنهم تناوله ،يمكن تقطيع شرائح الخوخ الطازج ، أو الاستمتاع بها من القصديرعلى الرغم من التأكد من اختيار الشرائح المخزنة في العصير ، بدلاً من الشراب.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .