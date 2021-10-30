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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

20 نصيحة لـ رفع معدل الحرق و التخلص من الوزن الزائد

رفع معدل الحرق و
رفع معدل الحرق و التخلص من الوزن الزائد

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب مشكلة ثبات الوزن و صعوبة التخلص من الدهون و الوزن الزائد أيضا، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة وعدم إتباع حياة صحية سليمة.

 

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح التي يجب مراعاتها لـ رفع معدل الحرق في الجسم

 

خطوات بسيطه لـ رفع معدل الحرق في الجسم

 

- تناول وجبة الإفطار يوميًا ولا تتركها أبدًا.

- وجبه العشا تكون خفيفه ويفضل أن تحتوي على لبن او زبادي وقبل النوم علي الاقل بساعتين .

- تناول الوجبات في مواعيد منتظمة يوميًا قدر المستطاع لأن هذا ينظم عمل الجسم ويمنحه فرصة لتنظيم معدلات الهضم والتمثيل الغذائي.

- ممارسة الرياضة يوميًا أو يوم بعد يوم على الأكثر ولا تهمل أبدًا ، أفضل الرياضات علي الاطلاق هي المشي لما فيها من تنشيط للدورة الدمويه والتخلص من الدهون المتراكمه ورفع الحرق بالجسم .

- تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 والتي ترفع معدلات الحرق في الجسم  والغنيه بمضادات الأكسدة.

-تناول الكثير من الفواكه والخضراوات خاصة الأنواع الغنية بالألياف وقليلة السعرات مثل الخيار والخس والجرجير والجزر والتفاح والكمثرى والجوافة والفواكه الحمضية والبطيخ والشمام وغير ذلك

- تناول الأكل ببطء شديد فهذا يساعد على الشعور بالشبع من كميات أقل.

- يقسم الطعام على 5 أو 6 وجبات لا على 3 فقط، وليكن بينها 4 خفيفة واثنتين رئيسيتين هما الإفطار والغداء.

- تناول المكسرات والفواكه المجففة مرتين أسبوعيًا في صورة وجبات خفيفه ( سناك ) لغناهما بالدهون المشبعة المفيدة وكذلك السكريات الصحية والألياف والمعادن والفيتامينات.

-قللي من الأصناف المليئة بالدهون والسكريات قدر المستطاع وتناوليها صباحًا اوظهرًا وامنعي تناولها بعد 4 عصرا  ، وقللي من المقليات بوجهه عام . 

- أكثري من شرب الماء علي مدار اليوم  بما لا يقل عن 7 أو 8  اكواب في الشتاء و 10 إلى 12 كوب في الصيف ، فالماء يحفز الكبد على العمل وكذلك على رفع معدلات التمثيل الغذائي ويمنع الرغبة في تناول السكريات ويشعر بالشبع كما أن يساعد على نضارة البشرة.

- تناول المشروبات العشبية دون سكر مثل الكراوية واليانسون والنعناع والكمون وغيرها.

-تناول بعض الفلفل الحار قدر المستطاع على العديد من الأطباق وإن كنت تحبين الفلفل الحار فيمكنك تناوله دومًا فهذا سيساعدك على تخفيض الوزن وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

-شرب فنجانين من القهوة والشاي فهما يساعدان على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم ويشعران بالشبع.

-تناول فنجان أو اثنين من الشاي الأخضر فهو يقلل من شهيتك

- تناولي قدر مناسب من الألبان الخالية من الدسم في صورة حليب أو لبن رائب أو زبادي للحصول على حصتك من الكالسيوم بالإضافة إلى أنها تحفز الجسم على زيادة معدل التمثيل الغذائي . 

- تناول المخبوزات من الحبوب الكاملة أو تناوليها في صورتها العادية مثل القمح والشعير والشوفان ولتكن على الإفطار مع الألبان والفواكه ولاحظي القدر الذي ستشعرين به من الشبع والطاقة

-تناول البروتينات بشكل صحيح فأكثري من بياض البيض أكثر من صفاره، وكذلك من لحوم الدواجن والسمك أكثر من اللحم الأحمر وكذلك البقوليات وخاصة العدس بنوعيه لما فيها جميعًا من أحماض أمينية تزيد من معدلات التمثيل الغذائي ولما فيها من شعورك بالشبع لأنها بطيئة في الهضم ولأنها قليلة الدهون

- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي الذي يساعد على تعزيز قدرة الجسم على التمثيل الغذائي مثل الفواكه الحمضية والليمون والفراولة والتوتيات والجوافة والبروكلي والقرنبيط وغيرها.

- تناول يوميًا فنجانين أو أكثر من القرفة أو الزنجبيل أو كلاهما معًا مع الليمون أو بدون فهما يساعدان على حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي.

الوزن ثبات الوزن الوزن الزائد رفع معدل الحرق حياة صحية سليمة

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