عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر من الاستيراد إلى مركز إقليمي للبترول والغاز|كيف نجحنا بتحقيق 25% نموا؟

قطاع البترول المصري
قطاع البترول المصري

عقدت نقابة المهندسين اليوم بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات،وذلك بحضور كلا من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين.

إنجازات قطاع البترول

وقال المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن قطاع البترول شهد العديد من المجهودات خلال السنوات السبع الماضية، أسهمت في القضاء على أزمة الكهرباء، والعمل على تطوير شامل للبنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ البترولية والمستودعات وخطوط النقل،وإطلاق استراتيجية لتحديث وتطوير قطاع البترول في إطار رؤية الدولة 2030.

وأضاف رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، خلال كلمته في ندوة "قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات"، إن وزارة البترول والثروة المعدنية استطاعت أن  تحقق نتائج متميزة على مدى السنوات السابقة، ولم تكن لتتحقق ذلك إلا بالعمل على أسس ومنهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، استطاعت مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى أن تكون من الدول القلائل التي حققت نمواً اقتصادياً.

استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة

وأوضح أبو سنة أنه استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى مع شركات عالمية نجحت مصر من خلالها في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز خلال السنوات السبع الماضية ، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود الحثيثة والعمل الدؤوب حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة تزيد عن 25% .

30 مشروعا باستثمارات 514 مليار جنيه|مصر تحقق طفرة في قطاعات البترول والغاز

حسن عبد العليم: صناعة البترول والبتروكيماويات عصب التنمية في مصر

التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز

وأوضح أبو سنة أنه من أهم الملفات التى اقتحمتها وزارة البترول والثروة المعدنية عقب ثورة 30 يونيو وحققت فيها نجاحات عملاقة فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة ، بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات العالمية للبحث عن الغاز والبترول مع الشركات العالمية الذي نتج عنه اكتشاف حقل ظهر وغيره من الأخبار الهامة، والبدء في البحث عن البترول فى البحر الأحمر، وتوصيل الغاز إلى المنازل الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة،  ومد الغاز إلى المصانع لزيادة عجلة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بالثروة المعدنية كرافد مهم وحيوى للاقتصاد القومى ووصول مصر إلى العالمية في انتاج الذهب والمعادن المصاحبة.

من الاستيراد للتصدير

من جانبه قال المهندس، صبرى الشرقاوى رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين، إن قطاع البترول بذل مجهودات لا يستطيع أحد تصورها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى أصبحت مصر بعد أن كانت تستورد الغاز الطبيعى، نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بل وتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي، مضيفا أن المستثمرين كانوا يحجمون عن مصر، ولكن الآن أصبحت بلد جاذبة للاستثمار والدليل على ذلك كم الاتفاقيات التي تم توقيعها للبحث والاستكشاف عن البترول في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصحراء مصر.

 توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية

وأضاف الشرقاوى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات، أننا نجد أن توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية قد زاد من معدل 200 :300 ألف وحدة سكنية في العام ليصل الى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، كما نشاهد زيادة عدد السيارات التي يتم تحويلها إلى الغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز اضعاف مضاعفة، ونشاهد الانجازات الكبيرة في قطاع تكرير البترول والذى يعتبر من الانجازات الكبيرة التي تحسب لوزارة البترول حيث قامت بتطوير المعامل القديمة واضافة معامل جديدة ستؤدي إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

السويس محافظة البترول

من جانبه أعرب المهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية عن سعادته كونه أحد رجال قطاع البترول وافتخاره كونه من أبناء السويس والتي تعد محافظة البترول في جمهورية مصر العربية حيث شهدت بناء أول شركة بترول في مصر عام وهي شركة آبار الزيوت.

وأكد عبد العليم أن الجميع يعلم دور قطاع البترول إبان حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر مشيرًا أن صناعة البترول والبتروكيماويات يعدان من عصب الصناعة والتنمية في مصر والتي شهدت طفرة كبيرة يشهد لها العالم في ظل قيادة سياسية حكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البترول قطاع البترول نقابة المهندسين إنجازات قطاع البترول الغاز قطاع الغاز استراتيجية الطاقة المتكاملة

موضوعات متعلقة

30 مشروعا باستثمارات 514 مليار جنيه|مصر تحقق طفرة في قطاعات البترول والغاز

حسن عبد العليم: صناعة البترول والبتروكيماويات عصب التنمية في مصر

نقيب المهندسين: 24 % نسبة مساهمة قطاع البترول في الدخل المحلي

ترشيحاتنا

اكتشاف جديد في العين.. خلية عصبية بالشبكية لدى الثدييات

سوق المستعمل .. سعر بيجو 3008 موديل 2018

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على بنفيكا بثنائية في الشوط الأول

علي جمعة: النبي والقرآن والإيمان مكون واحد

النشرة الدينية.. كيفية صلاة الاستسقاء وحكم وضع المصحف في السيارة ومبروك عطية يرد على زوجة لا تعاشر زوجها إلا بـ 50 جنيه

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

بعد انتشاره على التيك توك.. مصير شابين يصوران معاقا عاريا تحت تهديد السلاح

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ