عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

صدى البلد

أثار بيان صادر عن الحكومة الصينية، يطالب الشعب بتخزين بعض الضروريات، والسلع نقاشًا وقلقًا عبر الإنترنت.

وحسب صحيفة «بلومبرج» الأمريكية، فقد زادت التكهنات بشأن الدعوة الحكومية، حيث قال البعض إنها تأتي استعدادا لموجة أكثر شراسة من فيروس كورونا، وقال آخرون إن معلومات لدى السلطات عن فيروس آخر سينتشر خلال الشتاء، فيما ربط آخرون الدعوة بالتوترات المتصاعدة مع تايوان.

txt

طبيب من بكين يكشف كواليس دعوة الصين مواطنيها لتخزين الغذاء

txt

حالات كورونا جديدة .. تفاصيل دعوة الصين لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية | فيديو

 

وزارة التجارة تحث المواطنين على التخزين

 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، فقد حثت السلطات المحلية على استقرار الأسعار وضمان الإمدادات من الضروريات اليومية، بما في ذلك الخضار هذا الشتاء والربيع المقبل، كما تم تشجيع الأسر الصينية على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية استعدادًا لأشهر الشتاء أو حالات الطوارئ، خاصة أن الإشعار مشابهًا للإخطار الذي صدر في نهاية سبتمبر الماضي، قبل أسبوع العطلة في بداية أكتوبر، الذي طلب من الحكومات المحلية ضمان الإمدادات الغذائية واستقرار الأسعار خلال فترة الراحة.

txt

الصين تتأهب لحالة طوارئ وتدعو الشعب "خزنوا احتياجاتهم الأساسية "..إعلامي صيني يكشف السبب ..فيديو

txt

هل تلجأ الصين للإغلاق التام؟.. عوض تاج الدين يجيب ..فيديو

 

لماذا قد ترفع الصين حالة الطوارئ؟

وزارة التجارة الصينية لم تقدم أي سبب لحالة الطوارئ التي قد يتم فرضها، لكن وفقا لصحيفة "بي بي سي" البريطانية، فمطلب الصين من مواطنيها بتخزين الإمدادات الأساسية جاء وسط عمليات الإغلاق المستمرة في البلاد بسبب فيروس كورونا، ومخاوف بشأن نقص إمدادات الخضروات بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة غير المعتادة المحاصيل هذا العام، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

فيما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مراسليها، أن التوجيه الصادر من وزارة التجارة أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية، من ارتباط حالة الطوارئ بالتوتر المتزايد مع تايوان.

 

مسئولون يحاولون احتواء مخاوف الشعب 

لم يحدّد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كان البلد مهدّدا بنقص الغذاء، وحاولت صحيفة "إيكونوميك دايلي" اليومية، المدعومة من الحزب الشيوعي، تهدئة مخاوف رواد التواصل الاجتماعي، داعية إياهم لعدم المبالغة في الخوف، وأكدت أن الغرض من التوجيه "التحذير فقط".

وردًا على التكهنات التي أدت إليها الدعوة عبر الإنترنت، حاول مسؤول في وزارة التجارة تهدئة المخاوف، حيث قال تشو شياو ليانغ، المسؤول الكبير في وزارة التجارة، في مقابلة مع محطة "سي سي تي في" الحكومية: "إمدادات الضروريات اليومية كافية في كل مكان ويجب ضمان الإمداد بالكامل".

 

ارتفاع أسهم شركات تصنيع المواد الغذائية

أدت الدعوة إلى تخزين السلع لارتفاع أسهم شركات تصنيع المواد الغذائية في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، حيث قفزت شركة فو جيان أنجوي للأغذية بنسبة 9.2%، وارتفع سهم شركة تصنيع الأغذية تشين كي مينج لصناعة المعكرونة بنسبة 10% تقريبًا عند نقطة واحدة، وذكرت الصحف الصينية أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت بنسبة 16% عن الشهر السابق.

وعادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية في الصين مع اقتراب فصل الشتاء، لكن أسعار الخضروات ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بسبب الطقس القاسي، الذي ضرب البلاد بشكل غير معتاد في الصيف الماضي، وأدى لحدوث فيضانات عطلت الإنتاج الزراعي.

 

مخاوف صينية من تفشٍ جديد لـ«كورونا»

قال مسؤول في قطاع الصحة الصيني، إن أحدث تفش لفيروس كورونا سيزداد انتشارا على الأرجح، بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة ودعت إلى تقليل السفر عبر الأقاليم، واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفش محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في فبراير، حيث تأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محليا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاثة عشر مجموعة سياحية مختلفة.

وقال «مي فينغ» المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إن ثمة خطرا متزايدا لاتساع رقعة التفشي بفعل "عوامل موسمية"، بينما ذكر «وو ليانغ يو» نائب رئيس اللجنة، إن التفشي الحالي سببه السلالة «دلتا» شديدة العدوى، مضيفا أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق، مشيرا إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.

 

السلطات تفرض قيودًا مشددة على السفر

منعت السلطات الصينية، وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر، التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.

وقالت العاصمة بكين، إنها ستفرض قيودا شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة، خاصة أن الصين تستعد لموجة برد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق بما يصل إلى 15 درجة مئوية.

بكين الحكومة الصينية تخزين احتياجاته بكين تستعد للطوارئ تايوان فيروس كورونا وزارة التجارة

ترشيحاتنا

حقيقة تقاعس الأمن عن تنفيذ أحكام قضائية ضد سيدة في القاهرة

الإسكندرية مرشحة للغرق.. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

علي جمعة: حسن البنا خالف تعليمات الدين الإسلامي.. والجماعة الإرهابية لها سجل إجرامي|فيديو

مؤسس السيكودراما في السينما.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل كتابه «تعقيدات النفس البشرية»|فيديو

المصري: فيوتشر نفي الإساءة إلينا.. والنادي يعاني من أزمة مالية

سميرة سعيد تتألق في سماء مسرح النافورة.. وزياد برجي يقدّم التحية لمصر وشعبها|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ