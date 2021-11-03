بدعم من وزارة الصحة.. انضمام 5 سيارات مجهزة لأسطول هيئة الإسعاف بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة قد تسلمت عدد 5 سيارات إسعاف مجهزة بدعم من وزارة الصحة والسكان، لينضموا إلى اسطول هيئة الإسعاف بدمياط، ليصبح إجمالى عدد السيارات بالهيئة 96 سيارة.

ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى هيئة الإسعاف بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتغطية جميع المناطق بتلك الخدمة نظرًا لأهميتها الشديدة باعتبارها ركيزة أساسية لمجابهة الأزمات.

فيما وقد أوضح الدكتور هيثم المشد رئيس الهيئة بدمياط أن السيارات مجهزة بأنظمة العناية المركزة وفقاً لأعلى المعايير لتقديم أفضل سُبل الرعاية خلال عملية نقل المرضى.

اقرأ أيضا