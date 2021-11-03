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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 3 نوفمبر 2021، 28 ربيع أول 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 04:42 ص
وقت الشروق 06:09 ص
موعد آذان الظهر 11:39 ص
موعد آذان العصر 2:45 م
موعد آذان المغرب 5:08 م
موعد آذان العشاء 6:26 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 04:47 ص
وقت الشروق 06:16 ص
موعد آذان الظهر 11:43ص
موعد آذان العصر 2:48م
موعد آذان المغرب 5:11 م
موعد آذان العشاء 6:30 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 04:38
وقت الشروق 06:06
موعد آذان الظهر 11:35 م
موعد آذان العصر 2:40 م
موعد آذان المغرب 5:05 م
موعد آذان العشاء 6:22 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 04:28 ص
وقت الشروق 05:54 ص
وقت صلاة الظهر 11:26ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 04:33 ص
وقت الشروق 05:56 ص
موعد آذان الظهر 11:33 ص
موعد آذان العصر 2:44 م
موعد آذان المغرب 5:09 م
موعد آذان العشاء 6:23 م

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