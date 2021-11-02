عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر، 27 ربيع الأول 1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر، 27 ربيع الأول 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 4:41 ص
الشروق 6:09 ص
صلاة الظُّهْر 11:39 ص
صلاة العَصر 2:45 م
صلاة المَغرب 5:08 م
صلاة العِشاء 6:27 م


مواقيت الصلاة في الجيزة  

صلاة الفجْر 4:41 ص
الشروق 6:09 ص
صلاة الظُّهْر 11:39 ص
صلاة العَصر 2:45 م
صلاة المَغرب 5:08 م
صلاة العِشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:47 ص
الشروق 6:16 ص
صلاة الظُّهْر 11:44 ص
صلاة العَصر 2:49 م
صلاة المَغرب 5:12 م
صلاة العِشاء 6:31 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:29 ص
الشروق: 5:56 ص
الظُّهْر: 11:27 ص
العَصر: 2:34 م
المَغرب: 4:57 م
العِشاء: 6:15 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:40 ص
الشروق : 6:05 ص
الظُّهْر : 11:39 ص
العَصر: 2:49 م
المَغرب: 5:12 م
العِشاء : 6:28 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:31 ص
الشروق : 5:55 ص
الظُّهْر : 11:32  م
العَصر: 2:45 م
المَغرب: 5:09 م
العِشاء : 6:24 م

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

فاتن موسى تسخر من بيان طليقها مصطفى فهمي: ممثل يلعب دور الضحية

الزمالك: شيكابالا سيشارك في مباراة القمة

مفاجأة.. الأقمار الصناعية تكشف حشدا عسكريا روسيا على حدود أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات.. طفرة طبية جديدة لحل مشكلات الخصوبة وللإنجاب بعد انقطاع الطمث

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ