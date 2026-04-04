رصف 11 شارعًا ومتفرعاتهم بالانترلوك بمنطقة أرض الجمعية في إمبابة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تنفيذ أعمال رصف 11 شارعًا بالانترلوك بمنطقة أرض الجمعية بحي إمبابة، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري واستمرارًا لجهود المحافظة في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة سير للمواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بمختلف القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

وشملت أعمال الرصف عددًا من الشوارع الحيوية بالمنطقة، وهي: شارع نصيف أسعد ومتفرعاته، وشارع محمد عبد السميع، وشارع موسى بن نصير، وشارع محمد عامر، وشارع خالد بن الوليد ومتفرعاته، وشارع عمرو بن العاص، وشارع علي بن أبي طالب، وشارع الميثاق، وشارع سعد بن أبي وقاص، وشارع طرح البحور، وشارع طارق بن زياد.

ومن جانبه أشار رئيس حي إمبابة إلى أن أعمال التطوير تتضمن رصف الشوارع بالانترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة وإصلاح الكشافات ومراجعة حاله شبكات المياه والصرف الصحى بما يسهم في تحسين مستوى البيئة المحيطة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.