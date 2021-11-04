عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: لجنة برلمانية مصغرة لمتابعة ملف الأسمدة مع "الزراعة" وكميات الإنتاج والتصدير

الأسمدة
الأسمدة

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن اللجنة المصغرة التى شكلتها لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ستتولى مهمة متابعة ملف الأسمدة مع وزارة الزراعة وكميات الإنتاج والتصدير ومدى التزام الشركات والمصانع بالكميات التى يتم تسليمها لوزارة الزراعة.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة سيكون دروها رقابى بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة ملف الأسمدة ، مؤكدا أن اللجنة ستقوم ببعض الزيارات لمصانع الأسمدة للتأكد من كل الأمور التى تتعلق بكميات الإنتاج والتصدير للأسمدة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة، وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة "هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف، وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".

وأكد “الحصرى”، أن قرار توريد نسبة الـ 55% لا نقاش فيه، ولابد من الالتزام به.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا "ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الانتاج، وفى ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

وقال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا:"نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".

وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".

وتساءل الحصرى عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلى، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا.

لجنة الزراعة والرى بالبرلمان وزارة الزراعة المصانع الشركات ف الأسمدة

ترشيحاتنا

محمد فضل عن أزمة كهربا في الأهلي: يحتاج معاملة نفسية خاصة

أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

للحفاظ على الجسم.. أفضل المكملات الغذائية لمن تعدى 60 عاما

دعاء تيسير العمل والرزق ..احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

غياب صلاح وحضور رونالدو .. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ