عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فوز مرشحى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بالتزكية

غرفة التطوير العقارى
غرفة التطوير العقارى

أسفرت انتخابات غرفة التطوير العقارى  باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025 والتي أجريت اليوم "الاربعاء"، عن فوز 12 مرشحا لفئات المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية.


وقد انتهى اليوم اتحاد الصناعات المصرية، من الإجراءات القانونية للجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري، حيث فاز المرشحين للانتخابات بالتزكية بعد تنازل 7 مرشحين.

فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات بالتزكية

إقامة المعارض و زيادة الصادرات أولويات مجلس الملابس الجاهزة الجديد بعد الانتخابات

 

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب

 

وفاز 4 مرشحين عن فئة الشركات الكبيرة، وهم طارق أحمد شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية وعبير عصام الدين ممثلا عن شركة عمار، وأمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، ومحمد عبد المنعم المنشاوي عن شركة أعمار مصر.


وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز كلا من محمد طارق الجمال ممثلا عن شركة ريدكون، وهاني العسال عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وباسل شعيرة عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، ومحمد البستاني عن شركة البستانى للاستثمار العقاري.


وعن المنشآت الصغيرة، فاز كلا من محمد أحمد راشد عن شركة مصر إيطاليا، وائل رمضان عبد الحميد عن شركة سنترو للاستثمار العقاري، وأحمد رضا عبد الصادق عن شركة عربية بلو سكاي للتنمية السياحية، ياسر حلمي ابراهيم عن بناة مصر.

وزارة التجارة والصناعة اتحاد الصناعات المصرية التطوير العقارى الإجراءات القانونية رئيس الغرفة

ترشيحاتنا

بعد إنقاذ مانشستر يونايتد.. رونالدو: نحن لا نستسلم أبدا

آخرهن نادية الجندي.. 10 فنانات تعرضن للسرقة من خادمتهن

بانوفا لصدى البلد: حق الغذاء والماء لكل فرد أصبح أكثر تعقيدا

تويوتا تقدم شاحنة التخييم تاكوما Tacozilla في معرض سيما الدولي

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة

صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

من هنا بدأت حكايات المرأة والساطور.. سميحة عبد الحميد قطعت زوجها في أكياس بسبب عشيقها| نوستالجيا

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

قبل القمة.. شوبير يعلن خبرا صادما بشأن شيكابالا

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ