فوز مرشحى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بالتزكية

أسفرت انتخابات غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025 والتي أجريت اليوم "الاربعاء"، عن فوز 12 مرشحا لفئات المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية.



وقد انتهى اليوم اتحاد الصناعات المصرية، من الإجراءات القانونية للجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري، حيث فاز المرشحين للانتخابات بالتزكية بعد تنازل 7 مرشحين.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب

وفاز 4 مرشحين عن فئة الشركات الكبيرة، وهم طارق أحمد شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية وعبير عصام الدين ممثلا عن شركة عمار، وأمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، ومحمد عبد المنعم المنشاوي عن شركة أعمار مصر.



وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز كلا من محمد طارق الجمال ممثلا عن شركة ريدكون، وهاني العسال عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وباسل شعيرة عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، ومحمد البستاني عن شركة البستانى للاستثمار العقاري.



وعن المنشآت الصغيرة، فاز كلا من محمد أحمد راشد عن شركة مصر إيطاليا، وائل رمضان عبد الحميد عن شركة سنترو للاستثمار العقاري، وأحمد رضا عبد الصادق عن شركة عربية بلو سكاي للتنمية السياحية، ياسر حلمي ابراهيم عن بناة مصر.