الامارات..محمد بن زايد يبحث مع ملك هولندا تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، مع وليم ألكسندر، ملك هولندا، علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الشاطئ حيث رحب به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لهولندا وشعبها الصديق دوام الاستقرار والتنمية.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهميته في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشعوب والثقافات وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه العالم، فضلا عن المشاركة المتميزة لمملكة هولندا في المعرض من خلال جناحها الذي يركز على قضية الاستدامة وما تمثله من أهمية بالنسبة إلى مستقبل العالم.