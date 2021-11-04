عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات وألمانيا تشكلان فريق عمل لدعم التعاون في مجال الهيدروجين والوقود الاصطناعي

صدى البلد

بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إرساء العمل على إطلاق مسارات عمل جديدة في قطاع الطاقة في إطار استكمال "إعلان النوايا" للتعاون المشترك الذي وقعه البلدان في بداية عام 2017، حيث تم الاتفاق على إطلاق برنامج موسع يشمل تشكيل فريق عمل بين الجانبين في مجال الهيدروجين والوقود الصناعي، وذلك بهدف تعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم اتفاقية باريس للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عُقد في دبي، ترأسه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي أندرياس فيشت وزير الدولة للاقتصاد والطاقة، ممثلاً لحكومة ألمانيا، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

وأشاد معالي سهيل المزروعي، بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا منذ عام 1972، والتي تعززت بتوقيع اتفاقية تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين عام 2004، و"إعلان النوايا" للتعاون المشترك في مجالات الطاقة الذي وقعه البلدان الصديقان في بداية العام 2017، وزيارة قيادة البلدين المتبادلة وكان آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ألمانيا عام 2019.

وأكد أن تلك العلاقات شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، لافتا إلى أهمية تشكيل فريق عمل الهيدروجين والوقود الصناعي، لما يمثله من خريطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل للشراكة ولا سيما في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين والوقود الصناعي، باعتبارها داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً للتنمية المستدامة في البلدين.

وقال معاليه: " إن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود البلدين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للإمارات والمانيا في مختلف المجالات، لا سيما المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ذات الارتباط بقطاع الطاقة".

وأوضح أن ألمانيا تعد من الشركاء الاستراتيجيين في مجال الطاقة، وأن العلاقات بين البلدين واعدة تتميز بإمكانات وفرص تنموية مستقبلية قادرة على تحقيق طموح الجانبين في الريادة العالمية بشتى المجالات، حيث تم الاتفاق أيضاً على إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، وضرورة تعزيز التعاون عبر بحث فرص تبادل الخبرات في ذلك المجال، وتطوير صناعة الطاقة المستدامة والخضراء.

وذكر أنه ستعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة والاستدامة، والمبادرات والمشاريع الرائدة ذات العلاقة التي أطلقتها ضمن جهودها للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدا أن مساهمات الإمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة تتجاوز النطاق الجغرافي للدولة، حيث استثمرت أكثر من 17 مليار دولار أمريكي في 6 قارات، من ضمنها مشاريع في 27 دولة جزرية مهددة مناخيا .

وأضاف معاليه أن التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين سوف يتعزز في مجال الهيدروجين الأخضر والوقود الصناعي، لما تمتلكه الإمارات من طاقة شمسية بأسعار تنافسية قادرة على أن تصبح مصدراً مهماً للهيدروجين الأخضر، وما تتمتع به ألمانيا من إمكانيات عالية لواردات الطاقة المتجددة والمحايدة لثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن ما تمتلكه الشركات الألمانية من تقنيات مبتكرة ستدعم مساعي الإمارات نحو التنويع الاقتصادي.

بدوره قال معالي أندرياس فيشت : " الهدف من هذه اللقاءات تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الهيدروجين الأخضر للوصول إلى الهدف المناخي 2030، وأن الحكومة الألمانية حددت حاجة البلاد السنوية من الهيدروجين بواقع 110 تيراواط/ ساعة بحلول عام 2030، وهي كميات غير متوفرة محلياً لذلك يتعين علينا استيراد معظمها، وبالنظر إلى الظروف المتميزة للطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها في وضع جيد لتصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، ومساعدتنا في هذا المجال".

وأضاف: " تعد العلاقات الألمانية الإماراتية مثالاً يحتذى به عالمياً في كافة المجالات، ونحرص على تنميتها وتطويرها على كافة الصعد، وشراكتنا مع الإمارات في مجال الهيدروجين والوقود الصناعي تقربنا أكثر من أهدافنا الطموحة لإزالة الكربون، ولدينا العديد من مجالات التعاون مع الإمارات وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة".

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية في قطاع الطاقة بشأن وقود الهيدروجين والوقود الصناعي خطوة مهمة تدعم مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يسهم الهيدروجين الأخضر في تعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، باعتباره أحد أهم المصادر الواعدة للطاقة النظيفة.

وأضاف في هيئة كهرباء ومياه دبي، نساند جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي انسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة في إطار مبادرة دبي لتحقيق الحياد الكربوني، ويعد إنتاج الهيدروجين الأخضر جزءاً من جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأوضح معاليه أن الهيئة نفذت مشروعاً للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس للطاقة، في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل. كما دعت الهيئة الشركات الاستشارية العالمية لتقديم عروضها لتطوير استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني لدعم الاقتصاد الأخضر، الذي تتمثل أهدافه في تطوير قطاع التنقل الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف الصناعات، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية وإنتاج المياه والتطبيقات الأخرى." من جانبه رافق سعادة المهندس شريف العلماء ، معالي أندرياس فيشت والوفد المرافق له، في جولة بإكسبو 2020، زاروا خلالها الجناح الوطني لدولة الإمارات، وتعرّف الوفد الزائر على الإنجازات الإماراتية والمشهد الثقافي الطّموح، والخطوات العملية التي اتخذتها الدولة لترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش، كما شملت الجولة زيارة الجناح الألماني الذي يروي قصة التميز والإنجازات والطموحات المستقبلية.

الإمارات وألمانيا حكومتا دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الهيدروجين والوقود الاصطناعي دبي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي

ترشيحاتنا

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات يرجع إلى ما قبل 83 مليون سنة

حكم قول مدد يا سيدنا الحسين .. الإفتاء ترد

بايدن يبتز مصر ويسترضي إيران.. السناتور تيد كروز: الرئيس يدعم إرهاب الإخوان وطهران

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في مكافحة تغير المناخ

دوري أبطال أوروبا .. إنتر يهزم شيريف تيراسبول ويقتنص وصافة المجموعة

دوري أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بروج ويبتعد بصدارة مجموعته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

روسيا تستعد للحرب.. نشر 90 ألف جندي علي حدود أوكرانيا

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ