8 أسباب تجعلك تصابين بحب الشباب بالثدي

يعد الجلد بمنطقة الثدي مثل الجلد الموجود على وجهك تماما، فيكون أيضًا عرضة لمشاكل حب الشباب. هذا لأن الجلد هنا وحول الحلمات به بصيلات شعر ، وحب الشباب ليس سوى عدوى في بصيلات الشعر ، كلما كان هناك إفرازات دهنية زائدة أو تعرق زائد ، كما تقول الدكتورة أموديتا أهوجا ، استشارية التوليد وأمراض النساء ، وجراح المناظير والعقم. متخصص.

يقول الطبيب: "إذا كان لديك حب الشباب في أي جزء آخر من الجسم ، فقد تستيقظ في الصباح وتجد حب الشباب على ثديك أيضًا" ، مدرجًا بعض عوامل الخطر التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة لحب الشباب في الثدي وفقا ل indian express

1. حجم الثدي

يُعرف أيضًا باسم مجموعة الثديين المتقاربة لأن حجم الثدي كبير جدًا بحيث يلمسان بعضهما البعض ولا توجد مسافة بينهما. بسبب الاحتكاك الناتج ، هناك زيادة في الرطوبة مما يزيد من فرص ظهور حب الشباب.

2. حمالات الصدر الضيقة

إذا لم يكن حجم حمالة الصدر مناسبًا وأصغر من الحجم الفعلي ، فإنك تصبحين أكثر عرضة لحب الشباب بسبب زيادة الرطوبة.

يمكن أن تسبب بعض المواد مثل كريمات إزالة الشعر والعطور وعرق الجسم والشمع تفاعل الجلد وبالتالي تزيد من فرص الإصابة بالعدوى وحب الشباب.

التعرق المفرط

اذا كنت شخصًا يتعرق كثيرًا أو يمارس الرياضة كثيرًا ، فهناك فرص أكبر لانسداد الغدد الدهنية ، وبالتالي المزيد من حب الشباب

التغيرات الهرمونية

نظرًا لأن التغيرات الهرمونية تؤثر على باقي أجزاء الجسم ، فإنها تؤثر أيضًا على ثديك. يمكن أن تؤدي الزيادة في هرمونات الذكورة في الجسم إلى زيادة إفراز الدهون وحب الشباب.

6. النظام الغذائي

زيادة استهلاك الأطعمة الزيتية أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة أو الدهون المتحولة يمكن أن يزيد من قابليتك للإصابة بحب الشباب. تؤدي هذه الحميات أيضًا إلى زيادة الوزن وزيادة ترسب الدهون على الثدي ، وبالتالي زيادة الاحتكاك مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

7. الإجهاد

يزيد الإجهاد من إنتاج الكورتيزول من الجسم مما يزيد من إنتاج الزهم من الغدد ويسبب حب الشباب.

عدوى في غدد الثدي

قد تظهر العدوى في غدد الثدي ، خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية ، على شكل حب الشباب مع احمرار وألم حوله.

"اعرف ما يناسب بشرتك. ارتدي حمالة الصدر ذات الحجم المناسب. أدخل المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي. حافظ على نظافة شخصية جيدة إذا كنت ترتدي سترة ضخمة. حافظي على وزن صحي ومارس تمارين الصدر حتى لا يتدلى ثدياك ويكون حجمهما وشكلهما جيدًا ، "يقترح الدكتور أهوجا.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الزيوت ، واستشر طبيب أمراض النساء إذا كان حب الشباب مرتبطًا بالاحمرار والحكة والألم. وتضيف: "تجنب الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية وتناول العلاج فقط بعد التشاور مع طبيب أمراض النساء أو طبيب الأمراض الجلدية".