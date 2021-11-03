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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ترويجها.. ضبط كمية من مخدر الشابو بحوزة 5 عناصر إجرامية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (5 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسيوط) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس (الشابو) وترويجها على عملائهم وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – كمية من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات. 


هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,500,000) جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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