إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت بنحو 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2017، لتسجل 214.3 مليون برميل.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفاع بنحو 2.2 مليون بمريل لتسجل 127.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

كما تراجعت صافي واردات أميركا من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي لتسجل 3.25 مليون برميل يوميًا.