غدا الذكرى 99 .. اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

توت عنخ آمون الفرعون الأشهر ، حيث تقلد فرعونا على مصر فى عمر 9 سنوات وعاش في فترة انتقالية بتاريخ مصر القديمة ، برز نجمه فى المحافل الدولية ، بكنوزه الذهبية اللامعة، منها قناع توت الذهبي والعجلات الحربية المطعمة بالذهب ، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية .



اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون



ويشهد العالم غدا الذكرى 99 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ، والتى اكتشفت على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر ، في ٤ نوفمبر ١٩٢٢ بـ وادى الملوك .



ووصف توت عنخ آمون بأنه أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة فى تاريخ مصر القديم ، وقلد لحكم مصر فى الفترة من ١٣٣٤ إلى ١٣٢٥ ق.م. في عصر الدولة الحديثة .



قصة شهيرة



تعددت القصص حول وفاة الفرعون توت عنخ آمون ، ولكن أبرزها أنه تم قتله ، وذلك استنادا الي وجود آثار كسور فى عظمتي الفخذ و الجمجمة ، بالإضافة الي زواج وزيره من أرملته عقب وفاته ليكون فرعونا على مصر ، مما يثير الشك حول حقيقة وفاته .



سر الاكتشاف

ويعود سر اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الى الطفل حسين عبدالرسول ناقل الماء للعاملين فى موقع العمل ، حيث وجد "ثقب" يدل على المقبرة ، فنادى على كارتر ، وكان للطفل قصة تخلدها الصور حيث ارتدي احدى قلادات توت عنخ آمون و التقط كارتر صورا له .



عثر داخل المقبرة على 3500 قطعة من المحتويات بالغرف المختلفة ووجد حلى ذهبية وأقمشة وعدد كبير من الجعارين، وعربات تجرها الخيول ومعدات حربية بالإضافة الى تماثيل، وكذلك أوعية ومواد للزينة وبخور بالإضافة الى قطع أثاث و"كراسي" ومصابيح بالزيت، وقطع ألعاب، ومخزونات غذاء ومشروبات وأوعية ذهبية وفخارية.

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