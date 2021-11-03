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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمقيمين فى الخارج.. كيف تحصل على جنسية أجنبية وتحتفظ بالمصرية؟| خدمات

موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات خدمات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، التى يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

يستعرض “صدى البلد” الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصرى بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.


يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى ، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا
لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزارى بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى.


لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب


لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
 

المستندات المطلوبة
- شهادة ميلاد مقدم الطلب 
- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)
- جواز السفر الأجنبي الساري
- بطاقة الرقم القومي السارية في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمه العسكرية يلزم تقديم:
- الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد
- شهادة تحركات عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهه لإدارة التجنيد
 

 التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
- ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لإستصدار قرار وزاري

الرسوم المقررة للطلب
بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيهات

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