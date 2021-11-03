عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض أميرة وحمام سخن في أيام فلسطين السينمائية

أميرة - حمام سخن
أميرة - حمام سخن

يُعرض فيلما أميرة للمخرج محمد دياب وحمام سخن للمخرجة منال خالد، من توزيع MAD Solutions، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية (3 – 8 نوفمبر/تشرين الثاني) في قسم الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيحصل فيلم أميرة على 5 عروض بينما سيُعرض حمام سخن مرتين خلال المهرجان.


أيام فلسطين السينمائية هي فعالية ينظمها فيلم لاب، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة في إحياء الثقافة السينمائية في فلسطين.


عن أميرة:
تدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

حمام سخن .. فيلم ينافس في مهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي

ترقب لعرض الفيلم المصري حمام سخن بمهرجان عمان السينمائي الدولي


مؤخراً شهد عرضه الأول عربياً في مهرجان الجونة السينمائي، في عرضه العالمي الأول بـمهرجان فينيسيا السينمائي حصد فيلم أميرة إشادة نقدية وجماهيرية واسعة، وثلاث جوائز  هيجائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.


ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.


الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا بيكتشرز (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، منتج منفذ هشام العربي، ومنتج مشارك دانييل زيسكند، وحصل على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتقوم شركة Pyramide بالمبيعات الدولية للفيلم، بينما تتولى شركة MAD Solutions بالاشتراك مع Lagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي، وتتولى MAD مهام التسويق للفيلم.
مواعيد العرض
الخميس 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدي في رام الله
السبت 6 نوفمبر الساعة 8 مساءً بجمعية الثقافة العربية في حيفا
الأحد 7 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادي بلدنا في الناصرة
الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدي في رام الله
الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمؤسسة الرئيس بوتن الفلسطينية في بيت لحم


عن حمام سخن:
يدور الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.
تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.


وكان الفيلم قد شارك مؤخرًا في مهرجان عمان السينمائي الدولي، وحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأميركية بقسم جلوبال، حيث كان المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وأول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأميركي منذ أكثر من 10 سنوات، كما عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل، وبعد ذلك أطلق صناع الفيلم حملة تمويل من خلال موقع indiegogo، عبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد مر الفيلم بعدة مصاعب إنتاجية عند بداية تصويره عام 2011، وتوقف بعد ذلك أكثر من مرة لصعوبة العثور على جهة إنتاج مسؤولة عن الفيلم.


حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة ثراء جبيل، كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.
مواعيد العرض
الجمعة 5 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمسرح الحكواتي في القدس
السبت 6 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادي بلدنا في الناصرة

أميرة محمد دياب حمام سخن منال خالد أيام فلسطين السينمائية رشا عزب

ترشيحاتنا

أمين الفتوى بالإفتاء: المرأة رمز في تاريخ الإنسانية كلها..فيديو

لما الشوق سبقني.. صلاح عبدلله ينشد بيت شعر لأمير كرارة على الهواء|فيديو

ابنة المجني عليه في حادث الإسماعيلية : مش هنسيب حق ابويا..فيديو

سيكشفهم التاريخ.. أول تعليق من الرئيس التونسي على نفق السفارة الفرنسية

ميلان يتعادل مع بورتو ويقترب من توديع دوري أبطال أوروبا

الصحة: استخدام تطبيق جواز السفر الصحي للأغراض الداخلية بالمجان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

عطل فني يتسبب في توقف خدمة ماسنجر

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

فيديو

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ