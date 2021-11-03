عرض أميرة وحمام سخن في أيام فلسطين السينمائية

يُعرض فيلما أميرة للمخرج محمد دياب وحمام سخن للمخرجة منال خالد، من توزيع MAD Solutions، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية (3 – 8 نوفمبر/تشرين الثاني) في قسم الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيحصل فيلم أميرة على 5 عروض بينما سيُعرض حمام سخن مرتين خلال المهرجان.



أيام فلسطين السينمائية هي فعالية ينظمها فيلم لاب، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة في إحياء الثقافة السينمائية في فلسطين.



عن أميرة:

تدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.



مؤخراً شهد عرضه الأول عربياً في مهرجان الجونة السينمائي، في عرضه العالمي الأول بـمهرجان فينيسيا السينمائي حصد فيلم أميرة إشادة نقدية وجماهيرية واسعة، وثلاث جوائز هيجائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.



ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.



الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا بيكتشرز (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، منتج منفذ هشام العربي، ومنتج مشارك دانييل زيسكند، وحصل على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتقوم شركة Pyramide بالمبيعات الدولية للفيلم، بينما تتولى شركة MAD Solutions بالاشتراك مع Lagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي، وتتولى MAD مهام التسويق للفيلم.

مواعيد العرض

الخميس 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدي في رام الله

السبت 6 نوفمبر الساعة 8 مساءً بجمعية الثقافة العربية في حيفا

الأحد 7 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادي بلدنا في الناصرة

الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدي في رام الله

الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمؤسسة الرئيس بوتن الفلسطينية في بيت لحم



عن حمام سخن:

يدور الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.



وكان الفيلم قد شارك مؤخرًا في مهرجان عمان السينمائي الدولي، وحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأميركية بقسم جلوبال، حيث كان المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وأول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأميركي منذ أكثر من 10 سنوات، كما عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل، وبعد ذلك أطلق صناع الفيلم حملة تمويل من خلال موقع indiegogo، عبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد مر الفيلم بعدة مصاعب إنتاجية عند بداية تصويره عام 2011، وتوقف بعد ذلك أكثر من مرة لصعوبة العثور على جهة إنتاج مسؤولة عن الفيلم.



حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة ثراء جبيل، كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.

مواعيد العرض

الجمعة 5 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمسرح الحكواتي في القدس

السبت 6 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادي بلدنا في الناصرة