طبيب يحذر: مخدر الشابو قد يصيب المتعاطي بالنزيف وتوقف عضلة القلب

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، إن مخدر الشابو يعتبر من المنبهات ويتم تصنيفه في جدول أول مخدرات .



وأضاف نبيل عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من يتعاطى الشابو يعرض نفسه لخطورة كبيرة ، والعادة الإدمانية في مخدر الشابو سريعة جدا ومن الممكن ان يقوم الفرد بإدمان الشابو من أول مرة تعاطي".



وتابع نبيل عبد المقصود :" من يتعاطى الشابو يفقد القدرة على اتخاذ القرار وينفذ أفعال غير محسوبة ويمكن أن يظل مستيقظا لمدة تصل لـ 4 أيام، ويصاب المتعاطي بالهلوسة ".

وأكمل نبيل عبد المقصود :" مخدر الشابو يزيد نسبة الكهرباء التي تخرج من المخ وقد يصاب المتعاطي بالتشنجات وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب وقد يصاب بنزيف داخلي ومشاكل كبيرة في القلب قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب ".