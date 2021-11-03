مدير مخبز بلدى يستولى على بطاقات المواطنين التموينية بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 577 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها و550 كيلو جرام "دقيق بلدى" لعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ..قدرت بــ 3410 جنيهاً، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .