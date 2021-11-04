يوسف الحسيني: أرجوكم محدش يعرض في برنامجه فيديوهات مذبحة الإسماعيلية..فيديو

طالب الإعلامي يوسف الحسيني الإعلاميين بعدم عرض أي صور أو فيديوهات لواقعة الإسماعلية قائلا “ أرجوكم محدش يعرض في برنامجه فيديوهات مذبحة الإسماعيلية” .

واضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن عرض أي من هذه الفيديوهات لا يمد للمهنية الإعلامية بصلة " ولا يحدث في أي دولة من دول العالم إن يتم عرض صور لمثل هذه الحوادث .

واوضح يوسف الحسيني ، أن هيئة الرقابة في أمريكا اذا قامت احد القنوات بعرض أي من هذه المقاطع تصل عقوبتها إلي غلق القناه أو وقف البرنامج لفترة محددة ودفع غرامة لان هذه المشاهد تتسبب في خلل نفس لدي المشاهد .