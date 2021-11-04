رقم خيالي.. توم هانكس رفض رحلة الفضاء قبل عرضها على شاتنر

كشف الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس أنه تلقى عرضاً للقيام برحلة ويليام شاتنر إلى الفضاء أولاً، لكنه لم يكن مستعداً لدفع 28 مليون دولار (20.5 مليون جنيه إسترليني) كرسوم مقابل ذلك.



ووفقاً صحيفة «إندبندنت»البريطانية، تم إرسال شاتنر إلى الفضاء الشهر الماضي كجزء من مخطط رئيس شركتي «أمازون» و«سبيس إكس» جيف بيزوس. أصبح نجم «ستار تريك» البالغ من العمر 90 عاماً أكبر شخص يسافر إلى الفضاء.



خلال ظهور عبر «جيمي كيميل لايف» الليلة الماضية، ناقش هانكس قضية السفر إلى الفضاء.



وسأله المذيع: «هل صحيح أن جيف بيزوس عرض عليك الذهاب إلى الفضاء قبل ويليام شاتنر؟».



وأجاب هانكس: «حسناً، نعم، بشرط أن أدفع... وكما تعلم، كلف ذلك 28 مليون دولار، أو شيء من هذا القبيل».



وتابع: «أوضاعي جيدة، جيمي، لكنني لن أدفع 28 مليون دولار».



وشاتنر وهانكس لا يمكن اعتبارهما نجمي هوليوود الوحيدين اللذين عُرض عليهما رحلة إلى الفضاء.



في العام الماضي، أُعلن أن توم كروز سيسافر إلى الفضاء لتصوير فيلم جديد، إلى جانب المخرج دوغ ليمان. وتعمل كل من «سبيس إكس» ووكالة الفضاء الأميركية على تنسيق المشروع.



وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو أول من يصور فيلماً خيالياً في الفضاء.

