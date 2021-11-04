بفستان فضي.. هيدي كرم تتألق بإطلالة أنثوية بأحدث ظهور

شاركت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان سوارية فضي، قصير ولامع، يبرز جمالها ورشاقتها، بأطلالة لاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت عدد كبير من التعليقات حولها.

قالت الفنانة هيدى كرم إنها كانت تتعلق بجدتها من والدتها، و أنها شعرت بالصدمة وقت وفاتها، وذلك لأنها رحلت فجأة دون مرض، وهذه الصدمة الأكبر فى حياتها.

وأضاف هيدى كرم خلال تقديمها برنامج "رجل و 2 ستات" عبر فضائية "أون اى"، أن جدتها كانت تحبها كأكثر حفيدة، وأن جدتها توفت قبل حفل خطوبتها بـ 10 أيام، و أن جدتها هى من قامت بتفصيل فستان خطبتها.

وتابعت هيدى كرم أن جدتها انتهت من تفصيل فستان خطوبتها ووضعته في حقيبة لتأتي به إليها اليوم الثاني، وذهبت إلى النوم ولم تستقيظ حيث رحلت عن دنيانا.

وأكدت أن هناك دراسة علمية بحتة أجرتها جامعة شهيرة في مدينة زيورخ بسويسرا أكدت أن الرجل عندما يتصرف بأنانية ويأتي بفعل أنانى ينشط مناطق معينة في المخ تجعله يشعر بالسعادة.

مشوار هيدي كرم

ولدت هيدي كرم عام 1980، وتخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس، عملت في البداية كعارضة أو موديل في الكليبات والإعلانات، ثم دخلت مجال الإعلام كمذيعة.



خاضت هيدي كرم مجال التمثيل بعد ذلك وشاركت في مسلسلات ناجحة منها الصفعة وسابع جار ولؤلؤ، وبعد تحقيق نجاحات من خلاله أصبحت أحد النجوم المشهورين على السوشيال ميديا، وأطلقت خط تجميل خاص بها.

تنشغل هيدي كرم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل دليلك الذكي للطلاق مع الفنانة إنجي المقدم، في أول بطولة مطلقة لها، إلى جانب عمر الشناوي إنجي أبو زيد. وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.