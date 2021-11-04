تعرف على الخدمات الجديدة لملتقى «أبشر السابع» المقدمة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض ملتقى (أبشر السابع) للتعاملات الإلكترونية .



و أوضح وزير الداخلية أن التقنية وإستخداماتها أصبحت أساساً ليس فقط في حياتنا العامة ، ولكن في الحياة العملية والخاصة ، مشيراً إلى أنه منذ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات ، وخدمة طالب الخدمة من موقعه .



كما لفت وزير الداخلية الإنتباه إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي ، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية .

وأختتم حنفي أن الخدمات التي تم تدشينها خلال ملتقى (أبشر السابع)

هي :- خدمة تقارير أبشر ، خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي ، خدمة موافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب عمل جديد ، خدمة إذن إصلاح المركبة ، خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور ، خدمة رخصة السير ، خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة .

كما يوجد خدمات إضافية جديد عبر منصة (ميدان) لرجال الأمن السعودي ، تتلخص في خدمة التحقق من تصاريح العمرة والحج والصلاة في الحرمين الشريفين ، خدمة تسجيل الحوادث المرورية في الميدان ، خدمة تحقق رجال الأمن من الحالة الصحية للأشخاص