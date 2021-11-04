بدء انتخابات غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات

بدأت الإجراءات القانونية للجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات لغرفة صناعات البترول والتعدين باتحاد الصناعات لـ الدورة المقبلة 2021-2025 طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية ، اليوم الخميس ، حيث تقدم 13 مرشحًا من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات البترول والتعدين باتحاد الصناعات بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة فئة المنشآت الجديدة 5 مرشحين وهم، عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبد اللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ومحمد زاهر شركة ريل ميننج سرفيز.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، خالد أبو بكر شركة ماستر جاس، و عماد عبد الرزاق حسن عبد الرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 4 مرشحين، تامر أبو بكر شركة كويل انرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبد المنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال مصر للمحاجر.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

حيث انطلقت أول ايام اجراء انتخابات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية بالامس الاربعا ء،حيث تعد انتخابات الدورة الحالية هى الأولى وفق النظام الانتخابى الجديد الذى تم إقراره بقانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية، والذى يقسم جداول الجمعية العمومية للغرف الصناعية حسب حجم أعمالها ورأسـمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة.

ويكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، والمنشـــآت المتوســـطة التى يبلغ رأسمالها المستثمر 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت الكبيرة التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.

وأعلنت اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية لدورة عام 2021-2025، عن جدول مواعيد انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية والتي تبدأ اليوم الأربعاء 3 نوفمبر المقبل وتستمر حتي الاحد 28 نوفمبر.