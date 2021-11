تعرف على تفاصيل كليب إد شيران الجديد

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الجديد بعد طول انتظار مع شركة وارنر ميوزك ، بالتزامن مع هذا الألبوم أطلق شيران أيضاً فيديو كليب أغنية Overpass Graffiti من الألبوم الجديد لأول مرة ، وهذه الأغنية هي العمل الرسمي الثالث من الألبوم ، كتبها ولحنها كل من شيران وجوني ما كديد وفريد جيبسون بعد ان حقق هذا الثلاثي نجاحاً كبيراً في Bad Habits .



هذه الأغنية المميزة تعود بالمستمعين إلى موسيقى الثمانينات مع كلمات قوية تقدم لنا صورة حزينة للحب الضائع في العلاقات القديمة ، وتترجم الأغنية بفيديو كليب من إخراج جيسون كونيغ يعكس مغامرة رومنسية شيقة يعيشها إد شيران حين يترك في منطقة بعيدة بعد أن يفوته باص جولته الفنية لينطلق بمغامرة مشوقة مع أصدقاء جدد يلتقيهم على الطريق.

الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران يحتوي مجموعة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه '÷' (Divide) ، وهي أعمال يقيّم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها ، وهو يستكشف درجات الحب المتفاوتة في كل عمل على حدى ("The Joker And The Queen" ، "First Times" ، "2step") ، الخسارة ("Visiting Hours") ، المرونة ("Can "t Stop The Rain") والأبوة ("Sandman" ، "اترك حياتك") ، بينما يعالج أيضًا واقعه وحياته المهنية في أغنية ("المد والجزر").

من ناحية الموسيقى يقدم إد شيران أنماط موسيقية متنوعة ومختلفة في هذا الألبوم تم العمل عليها في أكثر من بلد بين لندن والسويد ولوس أنجلوس ، ويأتي الإنتاج التنفيذي للألبوم من إد شيران وفريد وجوني مكديد ، وتعاون في كتابته كل من ستيف ماك، جو روبيل، إيمي وادج، فوي فانس ، إلفيرا أندرفجارد، ديفيد هودجز، أندرو وات، لو بيل، ناتالي هيمبي وبن كويلر. كما يساهم شقيق شيران ، ماثيو الملحن الشهير بتقديم موسيقى مذهلة في "First Times" و. "The Joker And The Queen"

الصورة الرسمية للألبوم عبارة عن مجموعة نابضة بالحياة من صور الفراشات التي رسمها إد بنفسه وهي ترمز للحياة الجديدة.

منذ عودته القوية في جميع أنحاء العالم ، وفي المملكة المتحدة ، أمضى إد شيران 15 أسبوعًا مذهلاً في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني بأعماله ، " Bad Habits" و " Shivers" إضافة على ذلك ، ومع إصداراته المنفردة الأخيرة ، حقق إد إنجازاً بارزاً آخر في المملكة المتحدة بعد أن أصبح أول فنان منفرد بريطاني يستمر لـ 52 أسبوعًا - سنة كاملة - في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني الفردية الرسمية.



وسينطلق إد شيران بجولة علمية اعتبارًا من أبريل 2022 ، بمحطات حول العالم من المملكة المتحدة تتضمن 5 ليالٍ في ملعب ويمبلي بلندن وأيرلندا والدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى بالإضافة إلى عروض في مناطق أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.



في وقت لاحق من هذا العام ، سيقدم شيران حفلة عيد الميلاد الخاصة ، "Ed Sheer’s Merry Christmas Gathering" لمساعدة مؤسسة "Ed Sheeran Suffolk Music Foundation" ، والتي ستقام يوم الاثنين 13 ديسمبر في St John at Hackney Church، لندن. وللحصول على فرصة لشراء التذاكر ، سيحتاج المعجبون إلى شراء ألبوم Ed Sheeran الجديد ، من خلال متجره الرسمي وسيتم إرسال رموز فريدة عبر البريد الإلكتروني إلى كل شخص مؤهل في الاثنين 8 نوفمبر مع بدء البيع الرسمي يوم الجمعة 12 نوفمبر.