عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تفاصيل كليب إد شيران الجديد

إد شيران
إد شيران

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الجديد  بعد طول انتظار مع شركة وارنر ميوزك ، بالتزامن مع هذا الألبوم أطلق شيران أيضاً فيديو كليب أغنية Overpass Graffiti من الألبوم الجديد لأول مرة ، وهذه الأغنية هي العمل الرسمي الثالث من الألبوم ، كتبها ولحنها كل من شيران وجوني ما كديد وفريد جيبسون بعد ان حقق هذا الثلاثي نجاحاً كبيراً في Bad Habits .


هذه الأغنية المميزة تعود بالمستمعين إلى موسيقى الثمانينات مع كلمات قوية تقدم لنا صورة حزينة للحب الضائع في العلاقات القديمة ، وتترجم الأغنية بفيديو كليب من إخراج جيسون كونيغ يعكس مغامرة رومنسية شيقة يعيشها إد شيران حين يترك في منطقة بعيدة بعد أن يفوته باص جولته الفنية لينطلق بمغامرة مشوقة مع أصدقاء جدد يلتقيهم على الطريق.

الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران  يحتوي مجموعة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه '÷' (Divide) ، وهي أعمال يقيّم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها ، وهو يستكشف درجات الحب المتفاوتة في كل عمل على حدى ("The Joker And The Queen" ، "First Times" ، "2step") ، الخسارة ("Visiting Hours") ، المرونة ("Can "t Stop The Rain") والأبوة ("Sandman" ، "اترك حياتك") ، بينما يعالج أيضًا واقعه وحياته المهنية في أغنية ("المد والجزر").

إد شيران يصدر ثاني أغاني البومه الجديد ‘SHIVERS’

من ناحية الموسيقى يقدم إد شيران أنماط موسيقية متنوعة ومختلفة في هذا الألبوم تم العمل عليها في أكثر من بلد بين لندن والسويد ولوس أنجلوس ، ويأتي الإنتاج التنفيذي للألبوم من إد شيران وفريد  وجوني مكديد ، وتعاون في كتابته كل من ستيف ماك، جو روبيل، إيمي وادج، فوي فانس ، إلفيرا أندرفجارد، ديفيد هودجز، أندرو وات، لو بيل، ناتالي هيمبي وبن كويلر. كما يساهم شقيق شيران ، ماثيو الملحن الشهير بتقديم موسيقى مذهلة في "First Times" و. "The Joker And The Queen"

الصورة الرسمية للألبوم عبارة عن مجموعة نابضة بالحياة من صور الفراشات التي رسمها إد بنفسه وهي ترمز للحياة الجديدة.
منذ عودته القوية في جميع أنحاء العالم ، وفي المملكة المتحدة ، أمضى إد شيران 15 أسبوعًا مذهلاً في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني بأعماله ، " Bad Habits" و " Shivers" إضافة على ذلك ، ومع إصداراته المنفردة الأخيرة ، حقق إد إنجازاً بارزاً آخر في المملكة المتحدة بعد أن أصبح أول فنان منفرد بريطاني يستمر لـ 52 أسبوعًا - سنة كاملة - في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني الفردية الرسمية.


وسينطلق إد شيران بجولة علمية اعتبارًا من أبريل 2022 ، بمحطات حول العالم من المملكة المتحدة تتضمن 5 ليالٍ في ملعب ويمبلي بلندن وأيرلندا والدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى بالإضافة إلى عروض في مناطق أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. 


في وقت لاحق من هذا العام ، سيقدم شيران حفلة عيد الميلاد الخاصة ، "Ed Sheer’s Merry Christmas Gathering" لمساعدة مؤسسة "Ed Sheeran Suffolk Music Foundation" ، والتي ستقام يوم الاثنين 13 ديسمبر في St John at Hackney Church، لندن. وللحصول على فرصة لشراء التذاكر ، سيحتاج المعجبون إلى شراء ألبوم Ed Sheeran الجديد ، من خلال متجره الرسمي وسيتم إرسال رموز فريدة عبر البريد الإلكتروني إلى كل شخص مؤهل في الاثنين 8 نوفمبر  مع بدء البيع الرسمي يوم الجمعة 12 نوفمبر.

إد شيران النجم العالمي إد شيران Overpass Graffiti Sandman First Times Hackney Church

ترشيحاتنا

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال

من الكنترول .. محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

لدعم صغار المزارعين..وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ