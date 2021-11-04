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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا ضمن مبادرة حياة كريمة بملوي

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين، مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، واللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والجهات المعنية.

جولات ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة ومحطات مياه الشرب والصرف بديرمواس في المنيا

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قال المحافظ، إنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعاً في 16 قطاعا بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، وأكد المحافظ أن قرية المعصرة، تحظي بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

شملت جولة المحافظ تفقد، أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف القرية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الإعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، ومشروع توسعة مدرسة وحدة معصرة ملوي الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

أكد المحافظ أنه تجري متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضي للمشروعات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الإسراع في إنجاز الاعمال، موجهاً القائمين على تنفيذ المشروعات، بضرورة الاستعانة بأبناء القري التي يتم تنفيذ المشروعات بها، للعمل بتلك المشروعات، لما سيكون له مردود إيجابي على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، كما استمع لعدد من الأهالي ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.

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المنيا حياة كريمة المشروعات الخدمية محافظ المنيا تطوير الريف المصري مشروعات حياة كريمة المشروعات الجاري تنفيذها محطات مياه الشرب 23 مليار جنيه

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