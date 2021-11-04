شادو وهيروين .. سقوط تاجر مخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 500 جم لمخدر البودر - 250 جرام لمخدر البانجو - 150 جرام لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي- هاتفي محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائه ، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.