عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شادو وهيروين .. سقوط تاجر مخدرات بالقليوبية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه  وضبطه بمسكنه وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 500 جم لمخدر البودر - 250 جرام لمخدر البانجو - 150 جرام لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي- هاتفي محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائه ، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

الأجهزة الامنية المواد المخدرة القليوبية دارة البحث الجنائى

موضوعات متعلقة

سحب 3768 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وحدة إنقاذ الرهائن بـ الأمن الوطني.. كيف حررت الداخلية ضحايا بلطجي الفيوم؟

إحباط 3 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

ضبط 9 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

ترشيحاتنا

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال

من الكنترول .. محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

لدعم صغار المزارعين..وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ