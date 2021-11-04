ارتكبوا 8 وقائع .. سقوط عصابة سرقة السيارات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليهم في قضايا مختلفة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات مُتخذين من دائرة مركزي شرطة ( كوم حماده وإيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2فرد محلى- عدد من الطلقات النارية) بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (8) وقائع سرقة ، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات ببيعها لـ(5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .