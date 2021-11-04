الدورى المصري .. خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلى

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمود الزنفلي



خط الدفاع: عاصم صلاح ، أحمد ياسين، أمير مدحت، أسامة إبراهيم



خط الوسط: اسحاقو يعقوبو، محمد فتحي، معروف يوسف



خط الهجوم: محمد بسيوني،محمد هلال ، فادي فريد



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإسماعيلي، أعلن قائمة لاعبيه لمواجهة البنك الأهلي .

وضمت قائمة الدراويش عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى، بعد انتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، فيما يعد التونسي مروان الصحراوي ومحمد صادق أبرز الغائبين .. القائمة جاءت كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى ،أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ،محمد عمار ،عصام صبحى ،محمد دسوقي ،أحمد عيد. خط الوسط .. محمود دونجا ،عماد حمدى ،عمر الوحش،محمد مخلوف ،محمد عادل ،محمد الشامى ،أحمد مدبولى ،أحمد مصطفي ،عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم شكرى نجيب،شيلونجو، شونجا . ‏



