نشرة أخبار العالم | إثيوبيا تستعد للحرب.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. أسعار الذهب والدولار



شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تحسبا لهجوم على العاصمة.. إثيوبيا تشهد عمليات سحب من البنوك وتخزين للغذاء

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بأن هناك عمليات سحب من البنوك وتخزين غذاء في إثيوبيا، تحسبا لهجوم على العاصمة أديس أبابا.

ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على مدينتين استراتيجيتين بشمال البلاد، ديسي وكومبولشا، مطلع الأسبوع، أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل ضد الحكومة الإثيوبية وأنها "تدرس الهجوم على أديس أبابا".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب تصاعد المواجهة مع جبهة تحرير إقليم تيجراي، في الوقت الذي تتهم فيه جهات دولية أطراف النزاع في الإقليم بارتكاب انتهاكات حقوقية.

وصادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.

من جانبه، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا، فهو مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

وعلى خلفية ذلك، وجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا للمواطنين الإثيوبيين, داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.

وقال آبي أحمد في بيان "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ"، مضيفا: "يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

وتابع: "إنه وقت التجربة والأخطاء.. سيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان.. يجب علينا جميعا تكييف حياتنا مع زمن المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة مع العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأشار إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل"، مناشدا المواطنين الالتزام بالإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة.

ودعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني لقوات تيجراي، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:47 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الـ13 من أكتوبر أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775.60 دولار، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع إنه ”سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022“.

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، منتظرا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.

وقال ستيفن إينس العضو المنتدب لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول ”نظرًا لرأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا؛ ما يضغط على الذهب“.

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع؛ ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.62 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.6 % إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 % إلى 2048.28 دولار.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.

500 ألف وفاة.. تحذير خطير من "الصحة العالمية" بشأن تفشي كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد من وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن المعدل الحالي لانتقال فيروس كورونا في أوروبا يثير قلقًا بالغًا، مضيفًا أن الحالات الجديدة تقترب من مستويات قياسية حيث تفاقمت بسبب سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتشار.

وحذر كلوج من أن أوروبا قد تشهد 500 ألف وفاة بفيروس كورونا بحلول فبراير المقبل.

يأتي ذلك مع تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا وروسيا تحديدًا، مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وبطء عمليات التلقيح.

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، دول العالم إلى التكاتف لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم.

وقال جيبريسوس، في تغريدة علي موقع "تويتر" "فقدنا ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بسبب فيروس كورونا فى أقل من عامين، وهذا يمثل فشلاً جماعياً فى التصرف".

وأضاف "هناك حاجة إلى بذل جهود جبارة الآن لتلقيح 40% من السكان فى جميع البلدان بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف العام المقبل، دعونا نحول الكلمات إلى أفعال".

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم | تفاصيل

صعد الدولار، اليوم الخميس، ليتعافى، بعدما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتا، فيما تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا الذي قد يصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد أزمة جائحة كوفيد-19.

وأعلن المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، من 93.80 نقطة إلى 94.25 بحلول الساعة الـ0800 بتوقيت جرينتش اليوم، الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.

وانخفض سعر اليورو مقابل سعر الدولار 0.5% إلى 1.1578 دولار.

ونزل الإسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار في بادئ الأمر بعد اجتماع المركزي الأمريكي، 0.3 في المائة إلى 1.3644 دولار، في حين يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات النقدية في بنك إنجلترا سيعلنون أول رفع لأسعار الفائدة بعد الجائحة.

وبالنسبة لبقية العملات، نزل الين على نحو طفيف بمقدار دولار إلى 113.98 ين في نطاق تحرك جيد، بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ أعوام مقابل الدولار عند 114.69 ين في الشهر الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.7430 دولار مقتربا من المستوى الذي سجله يوم الثلاثاء، بعد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي.

وبالنسبة للعملات الرقمية نزلت بيتكوين بنحو 2% إلى 61589 دولارا بعدما ظلت معاملاتها محدودة إلى حد ما بعد بلوغها أعلى مستوى على الإطلاق عند 67 ألف دولار في الشهر الماضي.

وفي الـ22 من أكتوبر تراجع الدولار أمام العملات المنافسة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة ”إيفرغراند“ الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وفي ذلك الحين، دفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.61 نقطة؛ ما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني.