نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على جنودها بإفريقيا الوسطى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بعد إعلان حالة الطوارئ.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا

حذرت الخارجية الأمريكية، مواطنيها، من السفر إلى إثيوبيا بسبب "النزاع المسلح والاضطرابات المدنية وانقطاع الاتصالات والجريمة، واحتمالية وقوع هجمات إرهابية"، حسبما جاء في التحذير الذي أعلنته الوزارة ويصل إلى المستوى الرابع.

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

عقب إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية زحف قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابا للمواطنين الإثيوبيين داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار جنودها بإفريقيا الوسطى

أدانت مصر، تعرض 10 جنود مصريين يشاركون ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في أفريقيا الوسطى لإطلاق النار، مطالبة بتحقيق فوري في الحادث.

تونس.. اكتشاف نفق سري يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس ، باكتشاف نفق سري، يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي لدى تونس، أندريه باران.

رسميًا.. أمريكا تسمح بمنح لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عامًا

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بمنح لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

لبنان: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات مع السعودية

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن حكومة لبنان "غير قادرة على تحجيم دور حزب الله"، معربا عن اعتقاده بأن "الحوار مع السعودية، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الخلافات".

الجامعة العربية: الكرة في ملعب لبنان لحل الأزمة مع السعودية

أكد مصدر دبلوماسي رفيع في جامعة الدول العربية أن "أي اتصالات لخفض مستوى التوتر في الأزمة بين لبنان والسعودية يجب أن تبدأ من المربع الرسمي اللبناني".

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق.

إريك آدامز.. ثاني رجل أسود يفوز برئاسة بلدية نيويورك

انتُخِب الشرطي الأمريكي السابق، أسمر البشرة المناهض للعنصرية إريك آدامز، رئيسا لبلدية نيويورك، متفوقا على منافسه الجمهوري كورتيس سليوا.

مرشح الجمهوريين يفوز بمنصب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز مرشح الحزب الجمهوري جلين يونجكين، بمنصب حاكم ولاية فرجينيا في الانتخابات التي أجريت، الثلاثاء.

العراق يعلن انضمامه رسميًا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية

أعلن العراق أمس الثلاثاء انضمامه رسميًا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وإيداعه صك الانضمام، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.