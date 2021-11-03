تونس.. اكتشاف نفق سري يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس ، باكتشاف نفق سري، يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي لدى تونس، أندريه باران.

وأكدت قناة "التاسعة" التونسية، أن الأجهزة الأمنية في تونس اكتشفت وجود نفق بطول حوالي 300 متر، يؤدي إلى مقر إقامة سفير فرنسا بتونس، في ضاحية المرسى.

ونقلت القناة التونسية عن مصادر مطلعة، أن النفق تم اكتشافه مساء الثلاثاء، وسط تكتم من الأجهزة الأمنية في تونس حول الواقعة.

وقالت القناة إن النفق تم حفره في وقت قريب مؤخرا، ولم يتم التعرف حتى الآن إلى الأسباب وراء حفره.

فيما أشار موقع "بزنس نيوز" التونسي، إلى أن الرئيس قيس سعيد تفقد رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ضاحية المرسى لمعاينة نفق تم حفره بأحد المنازل القريبة من منزل سفير فرنسا بتونس.

وبحسب مصادر الموقع، تم حفر النفق من ذلك المنزل في اتجاه منزل السفير الفرنسي بتونس، وكان الهدف من حفره؛ اغتيال السفير.

وشهدت منطقة المرسى في تونس تواجدا أمنيا مُكثفا وخاصة في الطرق المحيطة بمنزل السفير الفرنسي بتونس.

يشار إلى أن الأمن التونسي، أحبط مؤخرا مخططًا لتنفيذ هجمات كانت تستهدف المؤسستين الأمنية والعسكرية، عبر عبوات ناسفة وأسلحة تقليدية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.