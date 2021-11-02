تونس.. إتحاد الشغل يدعو لمشاركة المجتمع المدني والأحزاب فيما يخصّ البلاد

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والمتحدث باسمه سامي الطاهري أن مِن حقّ الاتحاد أن يكون شريكا في أيّ شأن يخصّ البلاد، كذلك مِن حق المجتمع المدني والأحزاب أن تلعب دورها ولا يُمكن أن يتمّ إقصاؤها في هذه المرحلة الدقيقة'.

وكشف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والمتحدث باسمه لـ “جريدة المغرب ” اليوم عن عدم وجود أي لقاء مرتقب مع الرئيس التونسي قيس سعيد .

واشارإلى وجود لقاء مرتقب مابين رئاسة الحكومة وأعضاء منها، ووفد من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل للنظر في الملفات المشتركة ومناقشة طريقة العمل في الفترة المقبلة بين الطرفين الحكومي والنقابي لمعالجة الملفات الاجتماعية.