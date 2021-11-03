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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

سوريا.. قصف إسرائيلي
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق.

 

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكر إنه "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

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ومنتصف شهر أكتوبر، أعلنت سوريا مقتل جندي في الجيش وإصابة ثلاثة آخرين في قصف جوي إسرائيلي طال منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا.

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

 

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

 

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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