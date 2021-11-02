سوريا: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إسرائيلية الصنع

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في القنيطرة بسوريا، من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات والأدوية الإسرائيلية والغربية الصنع ، في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي.

وذكرت صحيفة أخبار سوريا الوطن، أن الشحنة تحوي ايضا على كميات من مادة "السيفور" شديدة الإنفجار ، حيث تم العثور عليها بالتعاون مع الأهالي في بلدة كناكر .

وشملت الشحنة أيضا، أسلحة غربية الصنع تحوي رشاشات بي كي سي وقذائف ار بي جي، وأجهزة اتصال لاسلكي وألغام فردية ومضادة للدبابات "اسرائيلية" الصنع، و تم العثور عليها في قرية بريقة بريف القنيطرة .





بالإضافة إلى كمية من المخدرات وكميات من الأدوية منها إسرائيلي الصنع في ريف القنيطرة الشمالي، كانت تستخدمها المجموعات المسلحة.