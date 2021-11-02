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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إسرائيلية الصنع

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في القنيطرة بسوريا، من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات والأدوية الإسرائيلية والغربية الصنع ، في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي.

 

وذكرت صحيفة أخبار سوريا الوطن، أن الشحنة تحوي ايضا على كميات من مادة "السيفور" شديدة الإنفجار  ، حيث تم العثور عليها بالتعاون مع الأهالي في  بلدة كناكر .

 

وشملت الشحنة أيضا، أسلحة غربية الصنع تحوي رشاشات بي كي سي وقذائف ار بي جي،  وأجهزة اتصال لاسلكي وألغام فردية ومضادة للدبابات "اسرائيلية" الصنع، و تم العثور عليها في قرية بريقة بريف القنيطرة .
 

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بالإضافة إلى كمية من المخدرات وكميات من الأدوية منها إسرائيلي الصنع في ريف القنيطرة الشمالي، كانت تستخدمها المجموعات المسلحة.

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