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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم متعمد.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على 10 من جنودها بإفريقيا الوسطى

مصر تطالب بتحقيق
مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على 10 من جنودها

أدانت مصر، تعرض 10 جنود مصريين يشاركون ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في أفريقيا الوسطى لإطلاق النار، مطالبة بتحقيق فوري في الحادث.

 

وقال رئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة بنيويورك، السفير أسامة عبد الخالق: أعرب عن بالغ القلق وأدين تعرض 10 عناصر مصرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى لإطلاق نار.

 

وأوضح السفير المصري في تغريدة على تويتر أن الأولوية "توفير الرعاية الطبية الملائمة للمصابين"، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

 

وأكد رئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة أهمية فتح تحقيق فوري في الحادث لتحديد المسئوليات وضمان المساءلة لتفادي تكرار تلك الحوادث.

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كانت الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء، أن 10 جنود من قوات حفظ السلام المصريين أصيبوا في إفريقيا الوسطى.

 

وقالت الأمم المتحدة إن الجنود العشرة أصيبوا برصاص الحرس الرئاسي في بانجي، ووصفت المنظمة الحادث بأنه "هجوم متعمد لا يوصف".

 

وأضافت أن الجنود المصريين" كانوا في حافلة وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين".

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