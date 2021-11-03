هجوم متعمد.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على 10 من جنودها بإفريقيا الوسطى

أدانت مصر، تعرض 10 جنود مصريين يشاركون ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في أفريقيا الوسطى لإطلاق النار، مطالبة بتحقيق فوري في الحادث.

وقال رئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة بنيويورك، السفير أسامة عبد الخالق: أعرب عن بالغ القلق وأدين تعرض 10 عناصر مصرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى لإطلاق نار.

...While wishing them a speedy recovery, I stress the importance of an immediate investigation into the incident to determine its reasons, ensure accountability and avoid the recurrence of such incidents in the future (2/2). — Egypt PR to the UN in New York (@EgyptPRNewYork) November 2, 2021

وأوضح السفير المصري في تغريدة على تويتر أن الأولوية "توفير الرعاية الطبية الملائمة للمصابين"، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

...While wishing them a speedy recovery, I stress the importance of an immediate investigation into the incident to determine its reasons, ensure accountability and avoid the recurrence of such incidents in the future (2/2). — Egypt PR to the UN in New York (@EgyptPRNewYork) November 2, 2021

وأكد رئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة أهمية فتح تحقيق فوري في الحادث لتحديد المسئوليات وضمان المساءلة لتفادي تكرار تلك الحوادث.

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء، أن 10 جنود من قوات حفظ السلام المصريين أصيبوا في إفريقيا الوسطى.

وقالت الأمم المتحدة إن الجنود العشرة أصيبوا برصاص الحرس الرئاسي في بانجي، ووصفت المنظمة الحادث بأنه "هجوم متعمد لا يوصف".

وأضافت أن الجنود المصريين" كانوا في حافلة وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد، في حين كانوا غير مسلحين".