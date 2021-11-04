كارثة وراء الشبو| سلوك عنيف جدا وهياج يتسبب فيه المخدر الجديد

بعد أيام من حادثة الإسماعيلية المروعة، والتي قام فيها أحد الأشخاص بذبح آخر، وقطع رأسه باستخدام الساطور، في شارع طنطا بوسط المحافظة مثيرا حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.

وكشف عدد من شهود العيان أن القاتل كان يتعاطى مخدر يحمل اسم "الشبو"، والذي يعد واحدا من أخطر أنواع المخدرات المصنعة وأكثرها تأثيرا على الجهاز العصبي، ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن مخدر الشبو وكيف يؤدى إلى حالة الهياج التي ظهر بها قاتل الإسماعيلية.

علاقة المخدرات بالجريمة

قال الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية سابقا، عن علاقة المخدرات بالجرائم، تتضح من خلال الدراسات التي أجريت على نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج، وأكدت نتائجها الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصري الآمن بطبعه، موضحا أن نتائج الدراسات تشير التالي:

86% من مرتكبي جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

58% من مرتكبي جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

23,7% من مرتكبي جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

24,3%من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

وتشير النتائج إلى أن 56,7 %من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوى على العلاقة الوثيقة بين تعاطي المخدرات ووقوع الجرائم، كما وتشير الإحصائيات الرسمية أن 87% من الجرائم غير المبررة يأتي تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها.

مخدر الشبو

وعن مخدر الشبو، قال الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية سابقا، إن مخدر الشبو والذي يطلق عليه الآيس أو الميث أو الكريستال أو السبيد، هي مسميات لمخدر واحد هو الميثامفيتامين، والذي يندرج تحت مجموعة متزايدة جدا في الانتشار يطلق عليها ATS .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم أنواع هذه المادة هي الأمفيتامين والميثامفيتامين والإكستاسي، يتم تصنيع الشبو من مادة الافدرين والسودو إفيدرين، والتي تستخدم في تصنيع أدوية البرد.

تاريخ الشبو

أما عن تاريخ المادة، قال حماد، إن الأمفيتامين والميثامفيتامين تم اكتشافهم تقريبا ١٩٢٠، وزاد انتشارها مع الحرب العالمية والثورة الصناعية؛ لأنها مواد منشطة تساعد على زيادة اليقظة والانتباه وتقلل الرغبة في النوم وتزيد من النشاط العضلي، كما أن للأمفتامين استخدام طبي، حيث يستخدم في علاج اضطراب فرط الحركة واضطرابات النوم ADHD.

وأوضح أنه يطلق على الآيس أو الشابو street drugs أو مخدرات الشوارع، وذلك بسبب رُخص سعره وسهولة تصنيعه؛ حيث يتم تصنيعه في معامل صغيرة، والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعه متوفرة.

وعن سؤاله كيف تأثيرات الميث أو الشابو، قال حماد، إن الميث له تأثيرات قصيرة المدى مثل:

زيادة اليقظة والانتباه.

تقليل الشهية.

زيادة معدل التنفس ويزيد ضربات القلب.

زيادة درجة حرارة الجسم وضغط الدم.

كما أن له تأثيرات أخرى مثل:

فقدان شديد للوزن.

تحلل شديد أو تآكل الأسنان.

الإصابة بالحكة وقد يؤدي إلى قرح.

قلق شديد.

مشاكل في النوم.

سلوك عنيف جدا.

بارانويا شديدة.

هلوسة.

علاقة الشبو بالجريمة

واختتم قائلا: "إن المخدرات تؤثر على الوعي والإدراك في حال تعاطيها، حيث تجعل المخ يفقد كل الوظائف التي تتحكم في الاندفاعات والانفعالات والتفكير، والسيطرة المثبطة، والتي من وظائفها أن تمنع الإنسان عن الأفعال المتهورة، كما وتسبب المخدرات الحديثة والتعاطي المستمر لها، بالاصابة بـ خلل في الحكم على الأمور، والهلاوس والسلوك العدواني العنيف".