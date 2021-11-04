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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ختام الدورة التدريبية لأطباء جامعة الأزهر حول معايير الجودة الصحية وتطوير المهارات

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

عقدت كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة دورة تدريبية لأطباء الإدارة الطبية الموجودة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق؛ تحت عنوان: «معايير الجودة في الإدارات الطبية النموذجية». 
  حاضر بالبرنامج الدكتور  مصطفى أبو العينين، أستاذ التخدير والعناية المركزة بطب الأزهر، رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة.
   

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية مهارات أطباء الإدارة الطبية وتعزيز قدراتهم.
  

وأوضح الدكتور مصطفى أبو العينين، أن الجودة بمنتهى البساطة هي إتقان العمل أخذًا بقول رسولنا الكريم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه) والمؤسسات الصحية تحديدًا تحتاج إلى جودة من نوع خاص للحفاظ على المرضى والعاملين سواء من الأطقم الطبية أو التمريض أو الموظفين؛ لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.
   
كما تناول البرنامج الحديث عن عديد من المعايير التي تضمن تحقيق الجودة في كافَّة الاتّجاهات داخل المُؤسَّسات الصحِّية، والمُستشفَيات، وأهمّ هذه المعايير: 

معايير تَقييم التوعِية بالجَودة: وتتمثَّل في تطوير مهارات العاملين في المُستشفى، وتدريبهم على أدِلَّة العمل الإكلينيكيَّة الموجودة في خَدمات المُستشفى. 


معايير تقييم الخَدَمات الطبّية: وتتمثَّل بوَضع دليل عَمل إكلينيكيّ يُوضِّح كيفيَّة تطبيقه، وتوجيه العاملين في المُستشفى إلى التشخيصات الأكثر انتشارًا، والإجراءات الواجب اتِّباعها لهذه التشخيصات.


معايير تقييم الخَدَمات الإداريَّة: وتتمثَّل في مَدى كفاءة سَير الأعمال الإداريَّة، ومَدى تدبير الاحتياجات الأساسيَّة للمرضى من مُستلزَمات طبيَّة، وأدوية، وإجراءات الاتّصالات الداخليَّة، والخارجيَّة، وطُرُق التعامُل مع الوثائق، والمُستنَدات، والنماذج المُستخدَمة. 


معايير تقييم الخَدَمات الحَرِجة: وتتمثَّل بمُستوى الخَدَمات الطبّية المُستعجَلة، والإجراءات الجراحيَّة، وكيفيَّة التعامُل معها، والأساليب التي يتمّ بها استخدام التخدير، ومَدى التحكُّم بالعدوى، والالتزام بقوانين البحوث العلميَّة، وغيرها. 

معايير تقييم الأداء

وتتمثَّل بتحديد مَدى ضمان تحقيق جودة الخَدَمات التي تُقدِّمها المُستشفى، إضافة إلى قياس مَدى رِضا المرضى وعائلاتهم عن الأداء العامّ لكادر المُستشفى، وقياس نجاح الإجراءات الإكلينيكيَّة، والماليَّة، والإداريَّة، وتقييم مَدى التحكُّم بالأحداث الحَرجِة وغير المُتوقَّعة والنتائج المُفاجِئة التي قد تحصُل أثناء تقديم الخَدَمات، مثل: الوفاة، والتفاعُلات الكيميائيَّة، والأخطاء. 

كما تطرق أبو العينين إلى عديد من المحاور المتعلقة بالجودة منها: التعرف على أساسيات ومفاهيم إدارة الجودة الصحية وتطبيقاتها، والتعرف على الأسس الحديثة لإدارة الجودة في المستشفيات والمنشآت الصحية، وتسليط الضوء على أنظمة الجودة في القطاع الصحي. 
 

كما تم تدريب الأطباء المشاركين على كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الطبية، مشيرًا  إلى أن الهدف من تطبيق الجودة في المستشفيات تحقيق مستويات عالية من الجودة في الرعاية الصحية والطبية التي توفرها المستشفيات واستغلال مواردها المادية والبشرية وتقنين النفقات والاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية للمرضي، ورفع الروح المعنوية للعاملين؛ حيث تعمل إدارة الجودة في الرعاية الصحية على مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وتهتم بإرضائهم. 
  
وفي نهاية البرنامج التدريبي حرص عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، ومدير الإدارة الطبية على إهداء الدكتور مصطفى أبو العينين "مجسمًا للكعبة الشريفة"؛ تكريمًا وتقديرًا لجهوده الطيبة وأدائه المتميز في تقديم البرنامج التدريبي لأطباء الإدارة الطبية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق المقام بمستشفى باب الشعرية من أجل النهوض والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى تكريم الأطباء المتدربين.

كلية طب بنين جامعة الأزهر دورة تدريبية لأطباء الإدارة الطبية أصول الدين والدعوة الإدارات الطبية النموذجية عميد كلية أصول الدين

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