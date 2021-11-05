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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم 5 - 11 - 2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر، وذلك للمعاملات الأونلاين كون اليوم إجازة إسبوعية.

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم الجمعة 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 18.05 جنيه للشراء و 18.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 21.16 جنيه للشراء و 21.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 17.01جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.82 جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.82 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة  2.42 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم الجمعة 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الجمعة .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة نحو 13.68جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض والطلب.


وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .

اليورو البنك المركزي أسعار العملات سعر الدولار الفرنك السويسري العملات الاجنبية سعر صرف الجنيه الإسترليني سعر صرف اليورو

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