خلعت ملابسها .. أغرب أعراض لـ حالة مريضة بكورونا

يعاني العالم من فيروس كورونا منذ قرابة عامين، وتسبب الوباء في إنهيار إقتصاد عدد كبير من الدول العظمى و تصاعد أعداد الوفيات في معظم أنحاء العالم، و لكن بمرور الوقت و تحور المرض الأمر ازداد الامر سوءا و تعقيدا .

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن شابة بالغة من العمر 26 عاما، أصيبت بفيروس كورونا و تم تسجيل إيجابية حالتها في المسشتفى إلا أن الملاحظ عليها أن الأعراض كانت مختلفة عن المعتادة .



أوضح التقرير الطبي للشابة أنها أصيبت بأعراض غريبة، من ضمنها التحدث لمدة كبيرة من الوقت مع أشخاص لا وجود لهم على أرض الواقع و هم موجودون في خيالها فقط و شعورها الدائم بالدوار و العصبية المفرطة .



وأشار أحد أقاربها إلى أنها كانت في الفترة الأخيرة تصب بنوبات من العصبية المفرطة، وتقوم بحركات غريبة و تتمتم ببعض الكلمات الغير مفهومة و آخرها بلع 100 مل من غسول الجسم .

جدير بالذكر أن الشابة قامت بحركات غير طبيعية كخلع ملابسها في إحدى نوباتها العصبية دفعت أحد أقاربها لنقلها المستشفى على الفور، و تبين أنها أصيبت بفيروس كورونا

