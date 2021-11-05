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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلعت ملابسها .. أغرب أعراض لـ حالة مريضة بكورونا

صدى البلد

يعاني العالم من فيروس كورونا منذ قرابة عامين، وتسبب الوباء في إنهيار إقتصاد عدد كبير من الدول العظمى و تصاعد أعداد الوفيات في معظم أنحاء العالم، و لكن بمرور الوقت و تحور المرض الأمر ازداد الامر سوءا و تعقيدا . 
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن شابة بالغة من العمر 26 عاما، أصيبت بفيروس كورونا و تم تسجيل إيجابية حالتها في المسشتفى إلا أن الملاحظ عليها أن الأعراض كانت مختلفة عن المعتادة . 

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أوضح التقرير الطبي للشابة أنها أصيبت بأعراض غريبة، من ضمنها التحدث لمدة كبيرة من الوقت مع أشخاص لا وجود لهم على أرض الواقع و هم موجودون في خيالها فقط و شعورها الدائم بالدوار و العصبية المفرطة .

 
وأشار أحد أقاربها إلى أنها كانت في الفترة الأخيرة تصب بنوبات من العصبية المفرطة، وتقوم بحركات غريبة و تتمتم ببعض الكلمات الغير مفهومة و آخرها بلع 100 مل من غسول الجسم . 
جدير بالذكر أن الشابة قامت بحركات غير طبيعية كخلع ملابسها في إحدى نوباتها العصبية دفعت أحد أقاربها لنقلها المستشفى على الفور، و تبين أنها أصيبت بفيروس كورونا 
 

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