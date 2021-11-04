لأول مرة في العالم.. اكتشاف دواء آمن وفعال لعلاج كورونا | شاهد

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن ترخيص بريطانيا دواء “مولنو بيرافير” لعلاج فيروس كورونا يعد إنجازا كبيرًا، مؤكدًا أنه أول دواء تتم الموافقة عليه يُعطى عن طريق الفم.





وأضاف سليمان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذا الدواء أول دواء تتم الموافقة عليه يمكن حصول المريض عليه في المنزل، متابعًا أنه يقلل الاحتياج لدخول المستشفى بنسبة 60%، موضحا أن هذا الدواء بدأ تصنيعه في 2015 لتجربته على مرضى الالتهاب السحائي.



وتابع أن الدواء أظهر نتائج ممتازة عند تجربته، حيث ثبت أنه يحدث تغيرات تجعل فيروس كورونا يقضي على نفسه، وأن الفيروس على الرغم من تحوراته لن يتمكن من تكوين مناعة ضد الدواء، مؤكدًا أن الدراسات تشير إلى أن "مولنو بيرافير" فعال ضد كل أنواع تحورات الفيروس ويصرف بروشتة طبية.



الحياة اليوم - بريطانيا ترخص دواء (مولنوبيرافير) لعلاج كورونا: آمن وفعال - YouTube